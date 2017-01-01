Сирия 1 января 2017: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 1 января, обзор военных действий в Сирии 01.01.2017, война в Сирии

Обстановка в Сирии, как следует из последних сводок из этой страны, остается весьма напряженной. Отдельные террористические группировки отказываются соблюдать режим прекращения огня, что ставит под сомнение мирное разрешение конфликта. В свою очередь правительственные войска и ВКС РФ готовы целиком и полностью следовать мирным договоренностям.Ультиматум, выдвинутый САА боевикам так называемой «умеренной оппозиции» закончился час назад, фиксируют пользователи социальных сетей в 11.03 принятого времени. В регионе ждут последствий отказа боевиков от присоединения к режиму прекращения огня в Сирии.Накануне руководитель российского МИД Сергей Лавров заявил, что все группировки, не присоединившиеся к режиму прекращения огня в Сирии, будут рассматриваться как террористы, на которых прекращение огня со стороны ВС САР и ВКС РФ не распространяются.Также пользователи социальных сетей не скрывают удовлетворения от того, что боевикам не удалось остановить ракетным ударом празднование Нового года в Дахии.Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии, предложенную Россией и Турцией . За документ проголосовали все 15 стран-членов СБ. В принятой резолюции члены Совбеза одобрили достигнутые при посредничестве Москвы и Анкары договоренности, а также указали на "важность их полного и немедленного выполнения".Ранее сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ). Главные пункты соглашения - прекращение огня в Алеппо, введение бесполетной зоны и поставки гуманитарной помощи.Между тем Великобритания надеется, что Россия и Турция смогут добиться соблюдения перемирия в Сирии. Об этом заявил представитель этой страны на заседании Совета Безопасности ООН. "Мы призываем все стороны соблюдать перемирие на местах. Те, кто влияют на стороны, особенно российские и турецкие гаранты (перемирия), должны воспользоваться своим влиянием, чтобы добиться, чтобы прекращение огня удержалось. Мы обеспокоены сообщениями о нарушениях на местах", - сказал он.США, в свою очередь, считают принятую резолюцию сбалансированной. Это отметила заместитель постоянного представителя США при ООН Мишель Сисон. "Мы проголосовали за эту резолюцию, потому что она отражает правильный баланс: осторожный оптимизм и поддержку процесса урегулирования", - поведала Сисон. Она также отметила, что Америка надеется, что перемирие будет выполняться и не будет служить оправданием для дальнейших неприемлемых наступлений. Сисон выразила сожаления, что приложения к соглашению о прекращении огня в Сирии, достигнутые при содействии РФ и Турции, пока не стали публичным достоянием.Тем временем Франция рассчитывает на то, что перемирие будет осуществлено эффективно и немедленно. Главное опасение Парижа связано с серьезным недоверием, которое существует между различными сторонами в Сирии. Об этом сообщил Также представитель Франции в Совбезе ООН. Он отметил, что "передача политической власти является необходимым условием для достижения мира в Сирии".Около трех часов дня 31 декабря в Тартусе террористы ИГ совершили теракт. Подтвержденных данных о жертвах и пострадавших на данный момент нет.Тем не менее террористы уже используют коммуникационные инструменты для обеспечения максимального информационного резонанса от предпринятой террористической атаки. В социальных сетях террористы делают громкие заявления, обещая следующие теракты осуществить уже в Москве.Подразделения САА, расквартированные в провинции, отметили Новый год, организовав своеобразное «световое шоу».В социальных сетях распространяется информация о том, что наступления САА на позиции непримиримых боевиков в Идлибе командование САА не планирует, как минимум, до осени 2017 года. Участники дискуссии утверждают, что до наступления на Идлиб командованию правительственных сил необходимо произвести ротацию своих частей и выстроить здесь линию фронта.Террористы запрещенного в России формирования «Исламское государство» утверждают, что турецкие вооруженные силы покинули поле боя сирийского города Аль-Баб. Эту информацию обнародовал «Аль-Аамак» - СМИ, подконтрольное боевикам ИГ.По данным этого же источника, подразделение турецкой армии оставило в городе свою амуницию.Ранее сообщалось об уничтожении одного из лидеров «Исламского государства» в результате удара турецкой авиации недалеко от города Дабик.Модифицированный Северной Кореей танк Т-54/55 замечен в лагере подготовки SDF/YPG на востоке Алеппо в Сарин. Подробностей появления бронетанковой машины юго-восточного происхождения в лагере подготовки бойцов SDF на данный момент нет.Боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреляли населенный пункт Шурфа, который находится в провинции Алеппо из минометов и стрелкового оружия. Также шквал огня обрушился на несколько кварталов за чертой города. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.Как отмечается, террористы применили в Алеппо и его пригородах также реактивные системы залпового огня. Досталось кварталам Ашрафия, Дахия аль Асад, Джамария Харб эль-Захра, Джамаия Фатх в городе Алеппо.Напомним, в ночь на 30 декабря правительственные войска Сирии и вооруженные группировки договорились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Арабской Республики. Соглашение не распространяется на террористические группировки запрещенные в России «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».В освобожденной северной столице Сирии - Алеппо - возобновляют подачу питьевой воды из основного источника реки Евфрат на станции по ее очистке.По словам директора департамента водоснабжения Алеппо Фахера Аль-Хамду, несмотря то, что накануне боевики «Исламского государства» перекрыли подачу питьевой воды в Алеппо, вода постепенно начинает возвращаться в дома сирийцев.

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