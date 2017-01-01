Авторизация
 
  • 11:20 – Антон Гусев попал в аварию 
  • 11:20 – Маргарита Марсо о самом главном в жизни 
  • 11:20 – Ольга Ветер и Глеб Жемчугов провели время вместе ради ребенка 
  • 11:07 – На трассе Гатчина-Ополье мужчина погиб под колесами «Лады» 


Сирия 1 января 2017: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 1 января, обзор военных действий в Сирии 01.01.2017, война в Сирии

Сирия 1 января 2017: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 1 января, обзор военных действий в Сирии 01.01.2017, война в Сирии
Обстановка в Сирии, как следует из последних сводок из этой страны, остается весьма напряженной. Отдельные террористические группировки отказываются соблюдать режим прекращения огня, что ставит под сомнение мирное разрешение конфликта. В свою очередь правительственные войска и ВКС РФ готовы целиком и полностью следовать мирным договоренностям.

Новости Сирии сегодня, 1 января 2017 года

Ультиматум, выдвинутый САА боевикам так называемой «умеренной оппозиции» закончился час назад, фиксируют пользователи социальных сетей в 11.03 принятого времени. В регионе ждут последствий отказа боевиков от присоединения к режиму прекращения огня в Сирии.

Накануне руководитель российского МИД Сергей Лавров заявил, что все группировки, не присоединившиеся к режиму прекращения огня в Сирии, будут рассматриваться как террористы, на которых прекращение огня со стороны ВС САР и ВКС РФ не распространяются.

Также пользователи социальных сетей не скрывают удовлетворения от того, что боевикам не удалось остановить ракетным ударом празднование Нового года в Дахии.

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии, предложенную Россией и Турцией . За документ проголосовали все 15 стран-членов СБ. В принятой резолюции члены Совбеза одобрили достигнутые при посредничестве Москвы и Анкары договоренности, а также указали на "важность их полного и немедленного выполнения".

Ранее сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ). Главные пункты соглашения - прекращение огня в Алеппо, введение бесполетной зоны и поставки гуманитарной помощи.

Между тем Великобритания надеется, что Россия и Турция смогут добиться соблюдения перемирия в Сирии. Об этом заявил представитель этой страны на заседании Совета Безопасности ООН. "Мы призываем все стороны соблюдать перемирие на местах. Те, кто влияют на стороны, особенно российские и турецкие гаранты (перемирия), должны воспользоваться своим влиянием, чтобы добиться, чтобы прекращение огня удержалось. Мы обеспокоены сообщениями о нарушениях на местах", - сказал он.

США, в свою очередь, считают принятую резолюцию сбалансированной. Это отметила заместитель постоянного представителя США при ООН Мишель Сисон. "Мы проголосовали за эту резолюцию, потому что она отражает правильный баланс: осторожный оптимизм и поддержку процесса урегулирования", - поведала Сисон. Она также отметила, что Америка надеется, что перемирие будет выполняться и не будет служить оправданием для дальнейших неприемлемых наступлений. Сисон выразила сожаления, что приложения к соглашению о прекращении огня в Сирии, достигнутые при содействии РФ и Турции, пока не стали публичным достоянием.

Тем временем Франция рассчитывает на то, что перемирие будет осуществлено эффективно и немедленно. Главное опасение Парижа связано с серьезным недоверием, которое существует между различными сторонами в Сирии. Об этом сообщил Также представитель Франции в Совбезе ООН. Он отметил, что "передача политической власти является необходимым условием для достижения мира в Сирии".

Сводки из Сирии на сегодня, 01.01.2017: обзор военных действий

Около трех часов дня 31 декабря в Тартусе террористы ИГ совершили теракт. Подтвержденных данных о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

Тем не менее террористы уже используют коммуникационные инструменты для обеспечения максимального информационного резонанса от предпринятой террористической атаки. В социальных сетях террористы делают громкие заявления, обещая следующие теракты осуществить уже в Москве.

Подразделения САА, расквартированные в провинции, отметили Новый год, организовав своеобразное «световое шоу».

В социальных сетях распространяется информация о том, что наступления САА на позиции непримиримых боевиков в Идлибе командование САА не планирует, как минимум, до осени 2017 года. Участники дискуссии утверждают, что до наступления на Идлиб командованию правительственных сил необходимо произвести ротацию своих частей и выстроить здесь линию фронта.

Террористы запрещенного в России формирования «Исламское государство» утверждают, что турецкие вооруженные силы покинули поле боя сирийского города Аль-Баб. Эту информацию обнародовал «Аль-Аамак» - СМИ, подконтрольное боевикам ИГ.

По данным этого же источника, подразделение турецкой армии оставило в городе свою амуницию.

Ранее сообщалось об уничтожении одного из лидеров «Исламского государства» в результате удара турецкой авиации недалеко от города Дабик.

Последние новости Алеппо сегодня, 1 января

Модифицированный Северной Кореей танк Т-54/55 замечен в лагере подготовки SDF/YPG на востоке Алеппо в Сарин. Подробностей появления бронетанковой машины юго-восточного происхождения в лагере подготовки бойцов SDF на данный момент нет.

Боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреляли населенный пункт Шурфа, который находится в провинции Алеппо из минометов и стрелкового оружия. Также шквал огня обрушился на несколько кварталов за чертой города. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

Как отмечается, террористы применили в Алеппо и его пригородах также реактивные системы залпового огня. Досталось кварталам Ашрафия, Дахия аль Асад, Джамария Харб эль-Захра, Джамаия Фатх в городе Алеппо.

Напомним, в ночь на 30 декабря правительственные войска Сирии и вооруженные группировки договорились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Арабской Республики. Соглашение не распространяется на террористические группировки запрещенные в России «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».

В освобожденной северной столице Сирии - Алеппо - возобновляют подачу питьевой воды из основного источника реки Евфрат на станции по ее очистке.

По словам директора департамента водоснабжения Алеппо Фахера Аль-Хамду, несмотря то, что накануне боевики «Исламского государства» перекрыли подачу питьевой воды в Алеппо, вода постепенно начинает возвращаться в дома сирийцев.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165769-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2301
-0.25%
72.8439
+0.48%
1.1413
-0.88%
0.2079
-0.29%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Салат цезарь с курицей классический простой рецепт: отличное блюдо для новогоднего стола
  • 07:27
  • 1 978
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 514
  • 0
Прикольные СМС с Новым годом 2017 | короткие, смешные, шуточные
  • 15:33
  • 1 434
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 346
  • 0
Финал. Зважени та счастливы 6 сезон: смотреть онлайн 29.12.2016
  • 23:24
  • 1 280
  • 0
Салат с кальмарами самый вкусный на Новый год 2017: рецепты с фото простые и вкусные
  • 10:53
  • 1 210
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 1 099
  • 0
Где был раньше этот очевидец падения ТУ-154 в Сочи
  • 05:16
  • 1 046
  • 0
Антон Гусев попал в аварию
  • 11:20
  • 0
  • 0
Маргарита Марсо о самом главном в жизни
  • 11:20
  • 0
  • 0
Ольга Ветер и Глеб Жемчугов провели время вместе ради ребенка
  • 11:20
  • 0
  • 0
На трассе Гатчина-Ополье мужчина погиб под колесами «Лады»
  • 11:07
  • 0
  • 0
В жутком ДТП на улице Белы Куна погибло два человека
  • 11:07
  • 0
  • 0
МАЗ разработал «умный» грузовик
  • 10:57
  • 0
  • 0
В 2017 году Apple выпустит на 10% меньше iPhone
  • 10:57
  • 0
  • 0
Теракт в Стамбуле 1 января 2017: жертвы и раненые, фото и видео, последние новости
  • 10:46
  • 0
  • 0
Антон Гусев попал в аварию
  • 11:20
  • 0
  • 0
Маргарита Марсо о самом главном в жизни
  • 11:20
  • 0
  • 0
Ольга Ветер и Глеб Жемчугов провели время вместе ради ребенка
  • 11:20
  • 0
  • 0
На трассе Гатчина-Ополье мужчина погиб под колесами «Лады»
  • 11:07
  • 0
  • 0
В жутком ДТП на улице Белы Куна погибло два человека
  • 11:07
  • 0
  • 0
МАЗ разработал «умный» грузовик
  • 10:57
  • 0
  • 0
В 2017 году Apple выпустит на 10% меньше iPhone
  • 10:57
  • 0
  • 0
Теракт в Стамбуле 1 января 2017: жертвы и раненые, фото и видео, последние новости
  • 10:46
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров