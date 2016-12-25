Последние новости шоу-бизнеса, Дом 2 на 6 дней раньше новые серии, лунный календарь, гороскоп на сегодня, неделю для всех знаков зодиака

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Новости России и мира сегодня, 01.01.2017: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 1 января