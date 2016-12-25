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Последние новости шоу-бизнеса, Дом 2 на 6 дней раньше новые серии, лунный календарь, гороскоп на сегодня, неделю для всех знаков зодиака

 
  • 11:20 – Антон Гусев попал в аварию 
  • 11:20 – Маргарита Марсо о самом главном в жизни 
  • 11:20 – Ольга Ветер и Глеб Жемчугов провели время вместе ради ребенка 
  • 11:07 – На трассе Гатчина-Ополье мужчина погиб под колесами «Лады» 


Антон Гусев попал в аварию
Антон Гусев попал в аварию
Маргарита Марсо о самом главном в жизни
Маргарита Марсо о самом главном в жизни
Ольга Ветер и Глеб Жемчугов провели время вместе ради ребенка
Ольга Ветер и Глеб Жемчугов провели время вместе ради ребенка
Последние новости
11:07
На трассе Гатчина-Ополье мужчина погиб под колесами «Лады»
11:07
В жутком ДТП на улице Белы Куна погибло два человека
10:57
МАЗ разработал «умный» грузовик
10:57
В 2017 году Apple выпустит на 10% меньше iPhone
10:46
Теракт в Стамбуле 1 января 2017: жертвы и раненые, фото и видео, последние новости
10:36
Ольга Ветер и Глеб Жемчугов воссоединились ради ребенка
10:24
Теракт в Стамбуле: Более 30 человек погибло
09:48
Яна Земит попробовала подвести итоги уходящего года
09:48
Либерж Кпадону намерена восстановить свою невинность
09:35
Новости шоу-бизнеса сегодня, 1 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 01.01.2017
09:35
Россия сегодня 2016, новости 1 января 2017: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 01.01.2017
09:35
Бузова и Тарасов, последние новости: футболист празднует развод
09:35
"Столото": результаты последнего тиража, кто выиграл миллиард в новогоднюю ночь
09:35
Новогоднее обращение Путина 2017: президент поздравил россиян с Новым годом
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Айза Анохина с мужем и детьми покинула Москву
Айза Анохина с мужем и детьми покинула Москву
  • 01 янв, 09:11
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За красивые глазки: как богатые ухажеры задаривают звездных красавиц
За красивые глазки: как богатые ухажеры задаривают звездных красавиц
  • 01 янв, 09:10
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Уличные таблички активиста Садыбакасова так и не демонтированы
Уличные таблички активиста Садыбакасова так и не демонтированы
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Ученые: Эскизный проект устройств для лунной программы стартует в 2017 году
Ученые: Эскизный проект устройств для лунной программы стартует в 2017 году
  • 01 янв, 08:30
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Ученые: В движениях проявляется личность человека
Ученые: В движениях проявляется личность человека
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Украина
В Мариуполе произошло землетрясение магнитудой 4,9
Автомобильное сообщение Украины с Крымом приостановлено
Плотницкого выписали из больницы
  • В Мариуполе произошло землетрясение магнитудой 4,9
  • Автомобильное сообщение Украины с Крымом приостановлено
  • Плотницкого выписали из больницы
Наука и техника
МАЗ разработал «умный» грузовик
В 2017 году Apple выпустит на 10% меньше iPhone
Ученые: Эскизный проект устройств для лунной программы стартует в 2017 году
  • МАЗ разработал «умный» грузовик
  • В 2017 году Apple выпустит на 10% меньше iPhone
  • Ученые: Эскизный проект устройств для лунной программы стартует в 2017 году
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на Январь 2017 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на Январь 2017 года для всех знаков Зодиака

  • 31 дек, 22:15
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Гороскоп на 1 января 2017 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 1 января 2017 для всех знаков Зодиака

  • 31 дек, 20:12
  • 0
Гороскоп на 2017 год для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 2017 год для всех знаков Зодиака

  • 30 дек, 22:14
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Гороскоп на 31 декабря для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 31 декабря для всех знаков Зодиака

  • 30 дек, 20:42
  • 0
Гороскоп на 30 декабря для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 30 декабря для всех знаков Зодиака

  • 29 дек, 20:11
  • 0
Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака

  • 28 дек, 20:56
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Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака

  • 27 дек, 20:30
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Хата на тата-5: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2016)

Хата на тата-5: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2016)

  • 26 дек, 20:06
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Мир
Сирия 1 января 2017: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 1 января, обзор военных действий в Сирии 01.01.2017, война в Сирии
Новости России и мира сегодня, 01.01.2017: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 1 января
Помощники Трампа рассказали о его неладах с современными технологиями
  • Сирия 1 января 2017: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 1 января, обзор военных действий в Сирии 01.01.2017, война в Сирии
  • Новости России и мира сегодня, 01.01.2017: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 1 января
  • Помощники Трампа рассказали о его неладах с современными технологиями
Происшествия
Атака на ночной клуб в Стамбуле: жертвами террориста стали 39 человек

Атака на ночной клуб в Стамбуле: жертвами террориста стали 39 человек

  • 01 янв, 09:35
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В Чите пьяный водитель разрушил ледовую скульптуру

В Чите пьяный водитель разрушил ледовую скульптуру

  • 01 янв, 02:55
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Японский

Японский "Боинг" экстренно сел в Красноярске

  • 31 дек, 21:57
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В Японии случилось сильное землетрясение

В Японии случилось сильное землетрясение

  • 31 дек, 17:06
  • 0
В Праге из-за угрозы взрыва экстренно сел Boeing

В Праге из-за угрозы взрыва экстренно сел Boeing

  • 31 дек, 16:34
  • 0
На Болгарию обрушился снежный апокалипсис

На Болгарию обрушился снежный апокалипсис

  • 31 дек, 15:33
  • 0
В США полицейский случайно подстрелил напарника

В США полицейский случайно подстрелил напарника

  • 31 дек, 15:03
  • 0
Почему упал самолет Ту-154 в Сочи: причины крушения, последние новости о ходе расследования

Почему упал самолет Ту-154 в Сочи: причины крушения, последние новости о ходе расследования

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В 2017 году Apple выпустит на 10% меньше iPhone
10:46
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10:36
Ольга Ветер и Глеб Жемчугов воссоединились ради ребенка
10:24
Теракт в Стамбуле: Более 30 человек погибло
09:48
Яна Земит попробовала подвести итоги уходящего года
09:48
Либерж Кпадону намерена восстановить свою невинность
09:35
Новости шоу-бизнеса сегодня, 1 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 01.01.2017
09:35
Россия сегодня 2016, новости 1 января 2017: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 01.01.2017
09:35
Бузова и Тарасов, последние новости: футболист празднует развод
09:35
"Столото": результаты последнего тиража, кто выиграл миллиард в новогоднюю ночь
09:35
Новогоднее обращение Путина 2017: президент поздравил россиян с Новым годом
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Помощники Трампа рассказали о его неладах с современными технологиями
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Обнародован предварительный график Путина на 2017 год
Обнародован предварительный график Путина на 2017 год
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Меркель поздравила немцев с Новым Годом и пожелала оптимизма
Меркель поздравила немцев с Новым Годом и пожелала оптимизма
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Финансы
В 2016 году рубль укрепился по отношению к доллару и евро
В 2016 году рубль укрепился по отношению к доллару и евро
  • 31 дек, 18:24
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Курс доллара и евро на сегодня, 30.12.2016: прогноз, какой курс валют сейчас, 30 декабря, в России
Курс доллара и евро на сегодня, 30.12.2016: прогноз, какой курс валют сейчас, 30 декабря, в России
  • 30 дек, 07:34
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Курс доллара на сегодня, 30 декабря: эксперты дали прогноз о рубле в последние дни 2016 года
Курс доллара на сегодня, 30 декабря: эксперты дали прогноз о рубле в последние дни 2016 года
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Новости шоу-бизнеса сегодня, 1 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 01.01.2017

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Бузова и Тарасов, последние новости: футболист празднует развод

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Айза Анохина с мужем и детьми покинула Москву

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За красивые глазки: как богатые ухажеры задаривают звездных красавиц

За красивые глазки: как богатые ухажеры задаривают звездных красавиц

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"Дом-2" новости и слухи сегодня, 01.01.2017: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 1 января

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Победитель шоу

Победитель шоу "Голос" в 5-м сезоне, кто выиграл: имя победителя стало известно в финале 30 декабря

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Павел Прилучный и Агата Муцениеце празднуют пополнение в семье

Павел Прилучный и Агата Муцениеце празднуют пополнение в семье

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Новости в России
Россия сегодня 2016, новости 1 января 2017: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 01.01.2017

Россия сегодня 2016, новости 1 января 2017: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 01.01.2017

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Россия сегодня 2016, новости 31 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 31.12.2016

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  • 31 дек, 10:17
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Россия сегодня 2016, новости 30 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 30.12.2016

Россия сегодня 2016, новости 30 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 30.12.2016

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Ольга Ветер и Глеб Жемчугов провели время вместе ради ребенка
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На трассе Гатчина-Ополье мужчина погиб под колесами «Лады»
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В жутком ДТП на улице Белы Куна погибло два человека
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Теракт в Стамбуле 1 января 2017: жертвы и раненые, фото и видео, последние новости
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Антон Гусев попал в аварию
  • 11:20
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Маргарита Марсо о самом главном в жизни
  • 11:20
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Ольга Ветер и Глеб Жемчугов провели время вместе ради ребенка
  • 11:20
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На трассе Гатчина-Ополье мужчина погиб под колесами «Лады»
  • 11:07
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  • 0
В жутком ДТП на улице Белы Куна погибло два человека
  • 11:07
  • 0
  • 0
МАЗ разработал «умный» грузовик
  • 10:57
  • 0
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В 2017 году Apple выпустит на 10% меньше iPhone
  • 10:57
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«Газета.kg»
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