Новороссия 1 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 01.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 1 января

Украинская армия, как и ожидали силы народного ополчения, не отказалась от оружия и даже в самом начале новогодних праздников обратилась к ударам по мирным территориям Новороссии. Несмотря на противодействие Киева, жители Донецка в праздничном настроении встретили Новый год на главной площади города. Здесь прошла увлекательная программа.После провала операции по захвату территорий в зоне военного конфликта в Донбассе, которые контролирует Донецкая народная республика, украинские силовики начали дезертировать. Об этом журналистам рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.По словам Басурина, в рядах Вооруженных сил Украины зафиксирован низкий уровень доверия к командованию.«За последние дни зафиксировано до 15 случаев самовольного оставления позиций», - подчеркнул он.ВСУ за минувшие 24 часа более ста раз нарушили «режим тишины», в результате был поврежден жилой дом в селе Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом в субботу заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.По его словам, киевские силовики 123 раза нарушили режим прекращения огня. ВСУ выпустили по территории ДНР 47 мин, почти 50 боеприпасов из разных видов гранатометов. Басурин добавил, что под обстрелом оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватая и населенные пункты Крутая Балка, Докучаевск.Новый год в Донецке сотни людей встретили на главной площади родного города - песнями, хороводами, любимыми эстрадными песнями разных лет.Планировалось, что люди соберутся на праздничную общегородскую дискотеку, которая продлится не более трех часов. Однако многие дончане не захотели расходиться, решили вместе встретить 2017 года у главной елки республики.Напомним, решением главы ДНР Александра Захарченко комендантский час в новогоднюю и рождественскую ночи отменен по всей территории Республики.Пока внештатных ситуаций и чрезвычайных происшествий во время празднования не зафиксировано.Александр Захарченко, глава ДНР, поздравил жителей республики с Новым годом и выразил надежду, что в следующем году в состав ДНР войдут все города и населенные пункты Донецкой области, в которых проходил референдум 2014 года.Руководитель непризнанной республики на Донбассе заявил, что надеется на изменение ситуации в регионе в 2017 году и вспомнил все города и поселки, в которых еще в 2014 году состоялся референдум: «Я хочу верить вместе с вами, что в следующем году мы сможем изгнать оккупантов с нашей земли и вернуть мир и покой в Славянск, Краматорск, Мариуполь и все города и поселки, в которых в 2014 году прошел референдум», - сказал Захарченко, поздравляя жителей ДНР.Захарченко призвал не поддаваться унынию, сесть за семейный стол с родителями и детьми, позвать друзей и выпить бокал шампанского «за счастье, за удачу, за здоровье, за мир после победы».Украинское командование сосредоточило в зоне так называемой "АТО" более 19 тысяч силовиков. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко."Силы и средства противника, сосредоточенные в зоне конфликта, по состоянию на декабрь 2016 года составили: личного состава - 19 464 человека; танков - 186 единиц; артиллерийских установок калибром 152 и 122 мм - 235 единиц; минометов калибром 82 и 120 мм - 100 единиц; РСЗО - 80 единиц; боевых бронированных машин (БТР, БМП) - 621 единица", - рассказал он.19:57 Украинские силовики с января по декабрь 2016 года потеряли в зоне так называемой "АТО" более 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сегодня сообщил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко."Корректировка огня артиллерии и минометных расчетов осуществлялась с применением беспилотных летательных аппаратов, которых каратели в 2016 году потеряли более 15", - поведал он.Представитель Министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что в новогоднюю ночь на линии соприкосновения были зафиксированы нарушения режима тишины со стороны украинских силовиков.По словам представителя военного ведомства, были зафиксированы нарушения на южном и центральном направлениях.Ранее разведка самопровозглашенной ДНР сообщила о прибытии танков ВСУ в район линии соприкосновения.Напомним, что с сентября 2014 года было принято уже три документа о деэскалации конфликта в Донбассе, однако перестрелки между сторонами продолжаются.

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