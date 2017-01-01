Новости России и мира сегодня, 01.01.2017: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 1 января

Последние новости России и мира, актуальные на сегодняшний день, 1 января 2017 года, информируют о следующих событиях: президент РФ Владимир Путин высказался о "кухонном" уровне американского лидера Барака Обамы. Террористы "Исламского государства" грозят осуществить химическую атаку против Великобритании. Дональд Трамп отказался считать РФ виновной в хакерских атаках.Президент России Владимир Путин отреагировал на введенный вчера администрацией Барака Обамы новый пакет антироссийских санкций и прокомментировал высылку дипломатов из США. Он назвал подобные шаги Вашингтона недружественными и провокационными актами."Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности - наносит ущерб и всему комплексу международных отношений", - сказал глава государства.В то же время Путин заявил, что у России есть возможности для адекватного ответа, однако отметил, что Москва не собирается опускаться до уровня "кухонной" и безответственной дипломатии уходящей американской администрации. "Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать", - сказал президент.Также следует напомнить о том, что 29 декабря США ввели очередные санкции, на этот раз против Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного разведывательного управления (ГРУ). Кроме того, Вашингтон заявил о высылке 35 российских дипломатов и закрытии дипломатических представительств России в Мэриленде и Нью-Йорке. Как следует из официальных заявлений, подобные меры предприняты в связи с "вмешательством России в избирательные процессы в США".На ситуацию отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала администрацию Обамы "внешнеполитическими неудачниками, озлобленными и недалекими". "Сегодня Обама признался в этом официально", - написала дипломат на своей странице в Facebook.Кроме того, она опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия в качестве ответной меры может закрыть американскую школу в Москве. "Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.Террористы ИГ (запрещена в РФ) планируют осуществить в Великобритании химическую атаку, заявил журналистам «Санди таймс» заместитель главы министерства внутренних дел страны по делам безопасности Бен Уоллес.Свое тревожное предупреждение Уоллес аргументировал отсутствием у террористов ИГ (запрещена в РФ) «нравственных препятствий к тому, чтобы использовать химическое оружие против простых граждан», а также пример недавнего задержания в Марокко нескольких террористов, готовивших, как утверждают марокканские власти, применение против мирного населения не только химического, но и биологического оружия.В то же время, газета подкрепляет комментарий Бен Уоллеса ссылкой на источник в британской разведке, который, как сообщается, подтвердил, что ИГ (запрещена в РФ) активно применяет горчичный газ в Сирии.Избранный президент США Дональд Трамп сообщил американцам, что у него есть сильные сомнения в том, что хакерские атаки на цифровые носители информации Национального комитета Демократической партии нужно возлагать на Россию.Более того, Трамп назвал смехотворными любые заявления о том, что хакеры не просто были связаны с Россией, но еще и помогали ему стать президентом США.Согласно уточненным данным, недавно избранный президент также утверждает, что обладает некоей информацией, касающейся этого «кибервзлома» и обещает вскоре поделиться ею с общественностью, «Я знаю вещи, о которых другие люди не знают», - рассказал Трамп, когда выступал с заявлением по поводу хакерских атак на правительственные ресурсы США.

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