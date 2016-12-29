Посла Греции в Бразилии похитили в Рио-де-Жанейро

Сообщила о пропаже политика его супруга. Семья Амиридиса приехала в Рио на рождественские каникулы. Посол 26 декабря отлучился от семьи, после чего не выходит на связь с близкими.Полиция проводит все необходимые мероприятия для поиска мужчины. Правоохранительные органы не исключают, что посла Греции в Бразилии могли похитить с целью политического преследования.Кириакос Амиридиас занимает свою должность с начала 2016 года. До этого в 2001-2004 годах он был генконсулом Греции в Рио-де-Жанейро.

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