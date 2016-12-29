Сирия сейчас, 29 декабря: новости сегодняшнего дня из Алеппо, обзор военных действий, ситуация в Сирии сегодня, 29.12.2016

После того, как в Сирии удалось прийти к варианту с полным прекращением огня, российские войска в ближайшее время будут подвергнуты в этой стране изменениям. В частности, речь идет о сокращении контингента ВКС РФ. Однако говорить о полном разрешении сирийского кризиса в нынешних реалиях - слишком рано. Отдельные террористы не готовы складывать оружие.Президент РФ Владимир Путин заявил, что российских военных в Сирии станет меньше, однако РФ продолжит борьбу с международным терроризмом. Об этом он сказал на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.Президент согласился с предложением Министерства обороны по сокращению нашего военного присутствия в Сирийской республике. "Безусловно, мы и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом", - объявил Путин.Путин сообщил о подписании трех документов. Первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией - о прекращении огня на территории САР. Второй - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.Президент также добавил, что Россия будет исполнять договоренности, которые были достигнуты. В том числе, по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим.Российский лидер Владимир Путин отдельно подчеркнул то обстоятельство, что российские военные базы в Сирии «Хмеймим» и «Тартус» продолжат борьбу с терроризмом.Российские базы, отметил Владимир Путин, продолжат поддерживать законное правительство Сирии в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) не смотря на сокращение военного присутствия РФ на территории страны. Все договоренности с Дамаском по развитию этих пунктов базирования ВС России будут выполнены.Ранее было подписано распоряжение к соглашению о расширении пункта обеспечения Военно-морского флота РФ в городе Тартус и о размещении российской авиагруппы ВКС в Сирийской Арабской Республике.Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура приветствует новое перемирие в стране, которое вступит в силу 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба спецпосланника ООН по Сирии.В пресс-службе отметили, что Стаффан де Мистура приветствует соглашение о прекращении огня между правительством Сирии и группами вооруженной оппозиции. Также спецпосланник выразил надежду, что нынешнее перемирие станет основой для полноценного прекращения боевых действий в Сирии.Как уже неоднократно отмечалось, сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалась реализация соглашения о прекращении огня в Сирии.Многие эксперты сходятся во мнениях, что Министерство обороны России весьма эффективно провело в уходящем году антитеррористическую операцию в Сирии. Были, конечно, и неудачи (потеря Пальмиры), и потери, однако общий итог года в этом плане, безусловно, положительный.Около семи группировок сирийской оппозиции поддержали прекращение огня в Сирии, сообщили в министерстве обороны России. Отечественное оборонное ведомство представило список группировок, которые поддержали режим тишины в Сирии.«Минобороны опубликовало список вооруженных группировок в Сирийской Арабской Республике, присоединившихся к режиму перемирия с 0 часов 00 минут местного времени 30 декабря 2016 года», - констатируют в Минобороны РФ.Отмечается, что речь идет об оппозиционерах из «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Сувар аги-Шам, «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб» и «Джабхат Аш-Шамия».В ведомстве отметили, что стороны конфликта подписали три документа - о прекращении огня, комплекс мер по контролю за режимом тишины и заявление о готовности к началу мирных переговоров.Договоренности между Россией и Турцией о прекращении боевых действий в Сирии с 30 декабря впервые закладывают долгосрочную основу для стабилизации ситуации. Как заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, так считает президент Сирии Башар Асад.По мнению сирийского лидера, освобождение Алеппо, которого бы не было без участия России, и договоренности между Россией и Турцией являются основой для политического процесса по реформированию конституции и созданию новых органов власти, передал Косачев.«По мнению президента, сейчас необходимо приложить все усилия для подключения к этим договоренностям других государств региона, а также стран Запада, прежде всего входящих в Европейский союз», - поведал отдельной строкой он.В сирийском Алеппо незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов пять жилых кварталов. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Всего за сутки зафиксировано 30 обстрелов.

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