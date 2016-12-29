Новороссия сегодня, 29 декабря 2016: новости последних часов, ситуация в ДНР и ЛНР на сегодня, 29.12.2016, новости Донецка сегодня, 29 декабря, сводки ополчения Новороссии

Украинские силовики, судя по информации от разведки Донецкой народной республики, несколько недель назад планировали широкомасштабное наступление. Подобные действия не вызывают удивления у ополченцев, а также у населения Донбасса, учитывая тот воинствующий настрой, что демонстрируют каратели, подконтрольные Киеву, в последнее время.Новости Новороссии сегодня, 29 декабря 2016 года
Сегодня, 29 декабря, украинской стороной в одностороннем порядке были переданы представителям Донецкой и Луганской Народных Республик 15 человек. Процедура передачи бывших пленных проходила на северной окраине Горловки.
Среди освобожденных, 8 мужчин и 7 женщин, среди которых также есть тяжелобольные.
В этой связи будет уместно напомнить о том, что 27 декабря власти Донецкой Народной Республики передали двух пленных женщин украинской стороне.
Тем временем, власти ДНР за время конфликта в Донбассе в качестве жеста доброй воли освободили 80 украинских военнопленных, включая двух женщин. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.
Она подчеркнула, что ДНР полностью настреона на обмен, который затягивает украинская сторона.
«Самым главным препятствием для обменов является господин Порошенко, потому что он просто не хочет принять наконец-то политическое волевое решение и ответить за то, что он подписал», - пояснила Морозова.Сводки от ополчения Новороссии на сегодня, 29.12.2016
В соединениях и частях НМ ДНР продолжаются мероприятия по совершенствованию подготовки военнослужащих при выполнении боевых задач в составе расчетов и взводов.
Несмотря на введенный «режим тишины», украинские боевики за прошедшие сутки 533 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 103 мины калибром 82 и 120 мм, а также 371 боеприпас из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение.
Обстрелам со стороны украинских террористов Грузевича, Николюка, Соколова и Делятицкого подверглись населенные пункты Республики: Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Красная Партизан, Ясиноватая, Александровка, Николаевка, Григоровка, Коминтерново, Октябрь, Ленинское, Саханка и поселок Трудовские Петровского района Донецка.
Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так в районе населенных пунктов:
Новоселовка Вторая (6 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение четырех минометов калибром 120 мм;
Кременевка (25 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение двенадцати 122 мм буксируемых гаубиц Д-30;
Водяное (3 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение трех минометов калибром 120 мм.
Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и Миссии ОБСЕ.
Увеличение количества обстрелов со стороны в ВСУ почти в пять раз по сравнению с предыдущим днем, свидетельствует о том, что для украинской стороны договоренность о прекращении огня является пустым звуком. Также отмечаю, что после заявлений высокопоставленных украинских чиновников об увеличении провокаций со стороны ДНР в канун Новогодних праздников, украинские силовики усиливают ведение огня по всем направлениям. Тем самым в очередной раз подтверждают, что для достижения своих целей их не остановит ни человеческие жизни, ни празднование мирными жителями семейных новогодних и рождественских праздников.
Украинское командование продолжает усиливать позиции на линии соприкосновения подразделениями армии, в том числе националистическими батальонами. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.
"Украинское командование продолжает усиление позиций на линии соприкосновения сторон подразделениями украинской армии, в том числе и националистическими батальонами. Так, в населенный пункт Счастье прибыли несколько групп подразделений из состава "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ, - ред.), - отметил он.
"Также на позиции вооруженных сил Украины у контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская" прибыли военнослужащие роты специального назначения 3-й оперативной бригады национальной гвардии Украины", - добавил майор.
При этом представитель оборонного ведомства Республики подчеркнул, что Народная милиция готова к решению конфликта на Донбассе мирным путем и неукоснительно соблюдает Минские соглашения.
"Но в случае их срыва украинской стороной и обострения обстановки, Народная милиция ЛНР оставляет за собой право решительными действиями освободить захваченные киевскими бандитами территории", - заверил он.Последние новости ДНР и Донецка на сегодняшний день, 29 декабря
Разведка Донецкой Народной Республики зафиксировала прибытие украинских РСЗО «Ураган» и самоходных гаубиц «Акация» к линии фронта на Донецком и Мариупольском направлениях. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
«Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения», - рассказал замкомандующего.
Так, в районе села Елизаветовка (Донецкое направление, 18 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие трех установок РСЗО «Ураган». Местонахождение двух 152-мм гаубиц «Акация» выявлено в районе села Старогнатовка (под Волновахой, 4,5 км от линии соприкосновения).
«Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ», - добавил Басурин.
В Донецкой народной республике задержан украинский шпион, заявили в пресс-службе МГБ ДНР.
В ДНР задержан гражданин Украины 1984 года рождения. По данным спецслужб республики, в Донбассе он работал на СБУ и передавал им данные о передислокации военнослужащих и техники на территории ДНР. На сотрудничество с СБУ задержанный пошел добровольно, чтобы получить возможность беспрепятственного пересекать линии соприкосновения.
"Задержанный неоднократно встречался с сотрудниками СБУ, которые отрабатывали ему задания различного характера в основном связанные со сбором информации о передислокации и местонахождении различных военных и административных объектов на территории ДНР», - пояснили в ведомстве.
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