Украина активно готовится к суду с Россией по Крыму и Донбассу — Минюст

Украина приложит все усилия для достижения позитивных решений в международных судах по иску против России. Их предметом станет оккупация Крыма и части Донбасса.В Министерстве юстиции активно готовятся к первой фазе судебных споров с Россией в международных судах. Об этом сообщила заместитель руководителя ведомства Наталья Севостьянова, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на «112 Украина».«Мы уверены, что это (суды, — Ред.) на сегодня самые эффективные инструменты защиты интересов Украины на международной арене. Кроме резолюций, которые могут приниматься в ООН, кроме прочих инструментов, которые имеют более рекомендательный характер, решения суда являются обязательными для выполнения, потому что Россия является стороной и Европейской конвенции о защите прав человека, и Конвенции ООН по морскому праву. Поэтому у нас есть такие инструменты, как трибунал ООН по морскому праву», — отметила она.Дела Украины против РФ, по словам замминистра, постепенно продвигаются. «Первое наше самое большое дело, которое касалось и Крыма, и Донбасса, было разделено судом на 2 части, они отдельно выделили факты по Крыму и уже начали рассмотрение. Сейчас РФ готовит ответы на перечень вопросов, и мы сейчас активно готовимся к первой фазе — это рассмотрение заявления на приемлемость. Суд решит, имеет ли он компетенцию по этому делу, может он рассматривать в рамках своей юрисдикции или нет. Уверены, что успех будет за нами», — подытожила Севостьянова.

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