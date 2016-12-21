Новости Сирии сегодня, 21 декабря: обзор карты боевых действий в Сирии на сегодня, бои в Алеппо от 21.12.2016, что происходит в Сирии сейчас, последние новости из Сирии 21.12.2016

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Из Сирии нескончаемым потоком приходят крайне тревожные сообщения о продолжении военных действий, за которыми стоят местные террористические элементы. Боевики отказываются складывать оружие и даже пользоваться гуманитарными коридорами. Таким образом, складывается весьма плачевная картина ближайшего будущего, не говоря уже о долгосрочном.Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) выложили в Сеть видеозапись, на которой меленькие девочки-смертницы прощаются со своими родителями.На кадрах видеозаписи отец девочек оправляет своих дочерей на верную смерть. Также с девочками семи и девяти лет попрощалась и их мать. После чего родители помогают детям надеть теплые куртки и отправляют в полицейские участки Дамаска.Одну из девочек попросили подойти к отделению сирийской полиции и сказать, что она заблудилась, после этого ребенок, по приказу своего отца, привел в действие начиненный взрывчаткой жилет, убив себя и ранив трех полицейских. Ее сестре не удалось проникнуть в полицейский участок, так как силовики сразу же перекрыли территорию.Россия серьезно намерена провести новый раунд межсирийских переговоров и найти решение многолетнего кризиса в стране, заявили в Высшем комитете по переговорам сирийской оппозиции. Об этом заявил представитель комитета Рияд Наасан Ага.«Что касается русских, они серьезны в желании провести переговоры, решении кризиса. Они способны оказать давление на сирийский режим, чтобы он согласился на переговоры», - сказал Наасан Ага.ВКП при этом пока не получил официальную информацию об инициативе провести переговоры в Астане. Неизвестно, какие группы оппозиции могут принять участие в масштабных переговорах.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить переговоры по Сирии на новой площадке в Астане.Военизированная организация «Хезболла», которая признана террористической в ряде стран, использует американское вооружение, поставляемое США ливанской армии. Такое заявление в среду сделал высокопоставленный израильский военный.Речь, в частности, идет об американских БТР M113. Госдепартамент США заявил, что американское посольство в Бейруте начало расследование после того, как в социальных сетях появились фотографии членов «Хезболлы» рядом с американскими бронетранспортерами.«Эти БТР принадлежат «Хезболле», члены которой воюют в Сирии. Их забрали у вооруженных сил Ливии. Мы поделились этой информацией с остальными странами, в том числе с США», - отметил неназванный израильский офицер.В южные кварталы Алеппо доставлены 200 мирных жителей, которые были эвакуированы из шиитских населенных пунктов Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб.Согласно предварительным данным, четыре автобуса с сирийскими беженцами проехали через контрольно-пропускной пункт в Рамусе. Они будут размещены в районе Джибрин.Напомним, ранее официальный представитель Организации Объединенных Наций (ООН) рассказал о возобновлении эвакуации мирных жителей из восточных районов Алеппо.Эвакуация мирного населения из восточных районов Алеппо возобновлена. Об этом в среду заявил представитель ООН. «Автобусы в настоящее время движутся из восточного Алеппо. Мы надеемся, что это продолжится, чтобы люди были эвакуированы в целости и сохранности», - поведал он.Напомним, что последние несколько недель гражданское население и раненые ополченцы покидали восточные районы Алеппо, которые все еще находятся под властью террористических группировок.Самим боевикам также разрешено безопасно покинуть Алеппо, если они сложат оружие. Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что эвакуация может возобновиться в ближайшие несколько дней.Сирийские солдаты и офицеры, находившиеся в плену у вооруженных группировок в городе Алеппо, будут освобождены в рамках договоренностей об эвакуации из города членов бандформирований. Об этом сообщила в среду электронная версия газеты "Аль-Ватан".По ее информации, первый военнослужащий был передан во вторник сирийской армии на блокпосту в районе Эль-Амирия на юге города. Он провел в плену четыре года с момента захвата вооруженными группировками восточной половины мегаполиса в 2012 году.16 декабря сирийские власти прервали операцию по выводу боевиков и их семей из Алеппо, когда выяснилось, что группа террористов попыталась вывезти на предоставленных им автобусах свои вооружения и захваченных в плен военных и заложников."Аль-Ватан" со ссылкой на данные Международного комитета Красного Креста отмечает, что с 12 декабря (начала эвакуации) кварталы, захваченные бандформированиями, покинули 25 тыс. человек. Боевики, не пожелавшие сдаться сирийским властям, и их семьи вывезены в Идлиб и к турецкой границе.Ответственность за убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова взяла на себя сирийская антиправительственная группировка Джейш аль-Фатх ("Армия завоевания"). Об этом сообщает иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление боевиков. В нем отмечается, что убийство было "первой местью за женщин, детей и стариков Алеппо и кровь мусульман во всех уголках Земли".Тем временем колумнист турецкой газеты Hurriyet Абдулкадир Шелви сообщил, что убийца Карлова участвовал в обеспечении безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это происходило неоднократно уже после попытки государственного переворота в стране в июле текущего года, отмечает автор заметки.Напомним, по мнению турецких властей, за неудавшимся мятежом стояла организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, которую в Турции считают террористической.По данным Шелви, с 15 июля Алтынташ восемь раз нес службу на мероприятиях, в которых участвовал Эрдоган. При этом он не входил в команду, которая занималась личной охраной президента Турции, но участвовал в полицейских операциях по обеспечению безопасности главы государства, публикует "Интерфакс" перевод заметки.В ночь попытки госпереворота в Турции 15 июля Алтынташ сообщил, что заболел, и отпросился с работы. Чем именно он занимался в ту ночь, неизвестно, отмечает Шелви.Кроме того, портал Kurdistan Insider опубликовал фото, на котором запечатлены Эрдоган и Алтынташ. "За два дня до покушения на посла России Реджеп Эрдоган вручает награду человеку, совершившему террористический акт", - говорится в комментарии к снимку.

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