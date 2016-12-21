Новости Новороссии сегодня, 21 декабря: последние новости Донецка на сегодня, 21.12.2016, ситуация в Дебальцево за последние часы, обзор военных действий, сводки

Вооруженные силы Украины не останавливаются в своем стремлении максимально осложнить жизнь мирного населения Донбасса. Иначе нельзя объяснить регулярные обстрелы с их стороны. Накануне военные украинской армии попытались прорвать обороту в районе Дебальцево, но сделать это не смогли. Огромные потери личного состава, впрочем, не оставили силовиков.Новости Новороссии сегодня, 21 декабря 2016
Украинская армия открыла огонь в направлении Докучаевска, в результате чего была повреждена городская школа. Об этом сообщил глава администрации города Александр Качанов.
«Около 16:00 ВСУ произвели обстрел Докучаевска из БМП, повреждено здание школы №3», - сказал он.
Он также добавил, что учащихся на территории школы на момент обстрела не было. Информации о пострадавших не поступало.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который прибыл в район боев на линии соприкосновения возле Дебальцево, заявил, что украинские силовики «адекватно реагировали» на провокации ополченцев и «героически выдержали наступление врага».
В сообщении СНБО говорится, что 54-ая бригада ВСУ «героически выдержала наступление врага». Турчинов осмотрел «оборонительные позиции» украинских силовиков. Он заявил, что «четвертые сутки подряд непрерывно осуществляются обстрелы» позиций ВСУ из крупнокалиберного оружия, говорится в сообщении на сайте СНБО.
«Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанеся ему значительный урон», - утверждает Турчинов.
По его мнению, украинские силовики контратаковали и заняли новые позиции, чтобы получить «дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны».
Такие «контратаки» Турчинов счел «адекватной реакцией» на провокации «российских гибридных войск».
Напомним, неофициально украинские военные признают, что атаки предприняли именно ВСУ.
ВСУ обстреляли пункт обогрева в районе Станицы Луганской, расположенный около пункта пропуска через линию соприкосновения, сообщили в Народной милиции Луганской народной республики. Представители СММ ОБСЕ зафиксировали два прямых попадания в защитные блоки.
«Сегодня в утренние часы, незадолго до открытия КПВВ «Станица Луганская», укронацисты совершили провокационный обстрел. Целью данного обстрела, как ни странно, были не позиции народной милиции, а вновь установленный пункт обогрева граждан», - заявили представители оборонного ведомства ЛНР.
Также в силовых структурах республики отметили, что этот обстрел «в очередной раз подтверждает, что украинские каратели готовы на все, чтобы навредить мирному населению».Сводки ополчения Новороссии на сегодня, 21.12.2016
Военнослужащие Народной милиции ЛНР доставили в морг Дебальцево тела двух бойцов ВСУ, погибших при попытке прорыва в районе села Калиновка. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.
Подразделения ВСУ при поддержке артиллерии 18 декабря начали попытки прорыва в районе Дебальцево. По данным Народной милиции ЛНР, потери украинской стороны составили 40 человек убитыми и 50 ранеными. Республика потеряла четырех военнослужащих погибшими, пять ранены.
Анащенко рассказал, что трупы были обнаружены "на позициях ЛНР, где ранее была предпринятая попытка прорыва подразделениями ВСУ".
"На трупах украинская форма и опознавательные знаки в виде зеленой ленты и украинские шевроны. Эти тела доставлены в морг города Дебальцево для принятия дальнейших решений", - сказал он.
"Судя по ранениям, их можно было спасти, но они были брошены своим командованием на поле боя", - отметил полковник.
"Также хочу сказать о том, что такие попытки (наступления - прим. ред.) бессмысленны и такое будет с каждым, кто придет на нашу землю", - подчеркнул начальник управления Народной милиции.
Министерство внутренних дел Донецкой народной республики установило причины взрыва автомобиля в центре Донецка. По итогам ряда экспертиз сотрудники МВД ДНР пришли к выводу, что машина взлетела на воздух из-за неисправного газового оборудования.
«В результате было установлено, что взрыв произошел в результате неправильно установленного газобаллонного оборудования», - отметили правоохранители.
Взрыв прогремел на улице Артема в центре Донецка накануне днем. В момент взрыва водитель машины находился неподалеку и был срочно госпитализирован с сердечным приступом. Медики сообщают, что состояние мужчины удовлетворительное.Дебальцево сегодня, 21 декабря: новости последних часов
Власти Дебальцево предупредили жителей города, что опасность обстрела возникнет только в случае использования украинскими силовиками артиллерии. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Дебальцево Александр Рейнгольд.
Он пояснил, что жители города обеспокоены действиями украинской армии на линии соприкосновения, а также опасаются артиллерийских ударов со стороны ВСУ. Рейнгольд добавил, что опасность обстрела Дебальцево возникнет только в том случае, если украинские силовики будут использовать дальнобойную артиллерию.
«Дальнобойные орудия со стороны Светлодарска могут сюда добить», - сказал Рейнгольд.
Следует уточнить, что с 20 декабря украинские силовики пытаются прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево. По данным ЛНР, за время противостояния в районе Дебальцево ВСУ потеряли 40 человек убитыми, еще более 50 получили ранения.
Украинские оккупационные войска в боях под Дебальцево потеряли 40 человек убитыми и более 50 ранеными. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.
«Нам достоверно известно, о 40 погибших и более 50 раненых украинских бойцах из состава 54 бригады и 11 батальона 59 бригады «Киевская Русь». Независимые украинские СМИ сообщают о 100 погибших. Их отправили на верную смерть, на укрепленные позиции НМ ЛНР в нарушение Минских договорённостей, согласно которых данная территория принадлежит ЛНР, - сообщил он.
Майор отметил, что в министерстве обороны Украины официально заявили о 6 погибших и 19 раненных.
«Таким образом, киевская хунта скрывает истинные потери ВСУ, а националистов даже за людей не считает, их потери ни кто не учитывает, на данный момент к нам не было ни одного обращения за телами погибших. Они попросту не нужны правительству, за чьи интересы погибли», - пояснил Марочко.
«Украинская хунта по-прежнему не отказывается от силового варианта разрешения конфликта, не смотря на огромные потери л/с как среди ВСУ, так и националистических батальонов. Это напоминает очередную волну утилизации людей, которые уже на грани понимания, что их истинный враг это проворовавшееся правительство, пригревшееся в Киеве во главе с Порошенко», - констатировал представитель оборонного ведомства ЛНР.108.162.219.160
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