Новости Новороссии сегодня, 21 декабря: последние новости Донецка на сегодня, 21.12.2016, ситуация в Дебальцево за последние часы, обзор военных действий, сводки

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Вооруженные силы Украины не останавливаются в своем стремлении максимально осложнить жизнь мирного населения Донбасса. Иначе нельзя объяснить регулярные обстрелы с их стороны. Накануне военные украинской армии попытались прорвать обороту в районе Дебальцево, но сделать это не смогли. Огромные потери личного состава, впрочем, не оставили силовиков.Украинская армия открыла огонь в направлении Докучаевска, в результате чего была повреждена городская школа. Об этом сообщил глава администрации города Александр Качанов.«Около 16:00 ВСУ произвели обстрел Докучаевска из БМП, повреждено здание школы №3», - сказал он.Он также добавил, что учащихся на территории школы на момент обстрела не было. Информации о пострадавших не поступало.Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который прибыл в район боев на линии соприкосновения возле Дебальцево, заявил, что украинские силовики «адекватно реагировали» на провокации ополченцев и «героически выдержали наступление врага».В сообщении СНБО говорится, что 54-ая бригада ВСУ «героически выдержала наступление врага». Турчинов осмотрел «оборонительные позиции» украинских силовиков. Он заявил, что «четвертые сутки подряд непрерывно осуществляются обстрелы» позиций ВСУ из крупнокалиберного оружия, говорится в сообщении на сайте СНБО.«Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанеся ему значительный урон», - утверждает Турчинов.По его мнению, украинские силовики контратаковали и заняли новые позиции, чтобы получить «дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны».Такие «контратаки» Турчинов счел «адекватной реакцией» на провокации «российских гибридных войск».Напомним, неофициально украинские военные признают, что атаки предприняли именно ВСУ.ВСУ обстреляли пункт обогрева в районе Станицы Луганской, расположенный около пункта пропуска через линию соприкосновения, сообщили в Народной милиции Луганской народной республики. Представители СММ ОБСЕ зафиксировали два прямых попадания в защитные блоки.«Сегодня в утренние часы, незадолго до открытия КПВВ «Станица Луганская», укронацисты совершили провокационный обстрел. Целью данного обстрела, как ни странно, были не позиции народной милиции, а вновь установленный пункт обогрева граждан», - заявили представители оборонного ведомства ЛНР.Также в силовых структурах республики отметили, что этот обстрел «в очередной раз подтверждает, что украинские каратели готовы на все, чтобы навредить мирному населению».Военнослужащие Народной милиции ЛНР доставили в морг Дебальцево тела двух бойцов ВСУ, погибших при попытке прорыва в районе села Калиновка. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.Подразделения ВСУ при поддержке артиллерии 18 декабря начали попытки прорыва в районе Дебальцево. По данным Народной милиции ЛНР, потери украинской стороны составили 40 человек убитыми и 50 ранеными. Республика потеряла четырех военнослужащих погибшими, пять ранены.Анащенко рассказал, что трупы были обнаружены "на позициях ЛНР, где ранее была предпринятая попытка прорыва подразделениями ВСУ"."На трупах украинская форма и опознавательные знаки в виде зеленой ленты и украинские шевроны. Эти тела доставлены в морг города Дебальцево для принятия дальнейших решений", - сказал он."Судя по ранениям, их можно было спасти, но они были брошены своим командованием на поле боя", - отметил полковник."Также хочу сказать о том, что такие попытки (наступления - прим. ред.) бессмысленны и такое будет с каждым, кто придет на нашу землю", - подчеркнул начальник управления Народной милиции.Министерство внутренних дел Донецкой народной республики установило причины взрыва автомобиля в центре Донецка. По итогам ряда экспертиз сотрудники МВД ДНР пришли к выводу, что машина взлетела на воздух из-за неисправного газового оборудования.«В результате было установлено, что взрыв произошел в результате неправильно установленного газобаллонного оборудования», - отметили правоохранители.Взрыв прогремел на улице Артема в центре Донецка накануне днем. В момент взрыва водитель машины находился неподалеку и был срочно госпитализирован с сердечным приступом. Медики сообщают, что состояние мужчины удовлетворительное.Власти Дебальцево предупредили жителей города, что опасность обстрела возникнет только в случае использования украинскими силовиками артиллерии. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Дебальцево Александр Рейнгольд.Он пояснил, что жители города обеспокоены действиями украинской армии на линии соприкосновения, а также опасаются артиллерийских ударов со стороны ВСУ. Рейнгольд добавил, что опасность обстрела Дебальцево возникнет только в том случае, если украинские силовики будут использовать дальнобойную артиллерию.«Дальнобойные орудия со стороны Светлодарска могут сюда добить», - сказал Рейнгольд.Следует уточнить, что с 20 декабря украинские силовики пытаются прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево. По данным ЛНР, за время противостояния в районе Дебальцево ВСУ потеряли 40 человек убитыми, еще более 50 получили ранения.Украинские оккупационные войска в боях под Дебальцево потеряли 40 человек убитыми и более 50 ранеными. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.«Нам достоверно известно, о 40 погибших и более 50 раненых украинских бойцах из состава 54 бригады и 11 батальона 59 бригады «Киевская Русь». Независимые украинские СМИ сообщают о 100 погибших. Их отправили на верную смерть, на укрепленные позиции НМ ЛНР в нарушение Минских договорённостей, согласно которых данная территория принадлежит ЛНР, - сообщил он.Майор отметил, что в министерстве обороны Украины официально заявили о 6 погибших и 19 раненных.«Таким образом, киевская хунта скрывает истинные потери ВСУ, а националистов даже за людей не считает, их потери ни кто не учитывает, на данный момент к нам не было ни одного обращения за телами погибших. Они попросту не нужны правительству, за чьи интересы погибли», - пояснил Марочко.«Украинская хунта по-прежнему не отказывается от силового варианта разрешения конфликта, не смотря на огромные потери л/с как среди ВСУ, так и националистических батальонов. Это напоминает очередную волну утилизации людей, которые уже на грани понимания, что их истинный враг это проворовавшееся правительство, пригревшееся в Киеве во главе с Порошенко», - констатировал представитель оборонного ведомства ЛНР.

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