Сирия, последние новости от 21 декабря: обстановка в Алеппо сегодня, 21.12.2016, боевые сводки из Сирии 21 декабря, обзор карты военных действий

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Сирийский конфликт вновь и вновь оказывается в центре внимания мировой общественности, так как количество событий в Сирии не снижается в своей интенсивности. В наибольшей степени активность правительственных войск фиксируется в Алеппо, а также на подступах к Пальмире. В свою очередь в Ракке террористов удалось выбить с большого количества территорий.Столкнувшись с крупными силами террористов «Исламского государства» в районе сирийского города Эль-Баб турецкие силы продолжают нести потери: в ходе нападения на полевой госпиталь турецкой армии боевики ИГ сумели убить трех турецких солдат и ранить еще более десятка.В настоящее время Эль-Баб, расположенный в 25 км от границы Турции, является основной целью турецкой армии. Город на протяжении длительного времени удерживается террористами ИГИЛ (группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда).По данным новостных источников ИГИЛ, около Эль-Баб против турецкой армии было совершено удачное нападение с использованием террористов-смертников.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проделанная Москвой и Вашингтоном совместная работа по урегулированию сирийского конфликта была результативной.«Но тем не менее, как вы видите из нашего заявления, мы подтверждаем важную роль ООН, важную роль резолюции 2254. Также мы не должны сбрасывать со счетов ту работу, которая была проделана между Россией и США, в том числе в ходе контактов на уровне министра иностранных дел России и государственного секретаря США. Мы были не то что близки к результату - мы достигли результата в сентябре этого года, как нам казалось», - отметил глава МИД России.«К сожалению, американская сторона не смогла подтвердить свое участие в тех действиях, которые были согласованы. Я читал интервью Джона Керри, где он прямо сказал, что не все в администрации Обамы были заинтересованы в том, чтобы российско-американские договоренности работали», - резюмировал Лавров.ООН приветствует совместное заявление России, Турции и Ирана по Сирии, в частности Алеппо, по итогам встречи в Москве, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.На встрече в Москве министры иностранных дел России, Ирана и Турции обсудили вопросы урегулирования сирийского кризиса, а также уделили внимание ситуации в Алеппо. Также к переговорам представителей внешнеполитических ведомств подключились и главы Минобороны трех стран.«Я приветствую совместное заявление и считаю его полезным в деле содействия возобновлению межсирийских переговоров в Женеве 8 февраля», - заметил Мистура.По последним данным, арабо-курдские силы, действующие в районе сирийского города Ракка за последние дни сумели освободить от террористов «Исламского государства» 97 деревень. Вооруженные силы коалиции СДС продолжают преследовать боевиков ИГ, объявила представитель штаба коалиции Джейхан Шейх-Ахмед.«За 10 дней освободили территорию в 1,3 тыс кв км в западной части провинции Ракка. В ходе боестолкновений были уничтожены 96 наемников из группировки «Исламское государство», еще семерых взяли в плен», - уточнили в штабе коалиции.Как отметила Шейх-Ахмед, саперы СДС обезвредили 550 мин и фугасов, установленных боевиками ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ).Число турецких военных, которые погибли в ходе операции "Щит Евфрата" в районе города Эль-Баб на севере Сирии, возросло до четырех, еще 15 военных ранены, сообщил в среду генштаб ВС Турции. Ранее турецкое военное ведомство сообщило о трех погибших и 11 раненых военнослужащих на севере Сирии.Войска сирийского правительства, дислоцированные в районе военного аэродрома Т-4, расположенного к западу от захваченной террористами ИГ Пальмиры в ходе интенсивных боев отбили несколько групп боевиков, пытавшихся захватить аэродром. Наземным силам правительства помогают вертолеты ВКС РФ и ударные группы ВВС Сирии.На видеозаписи бригада Сирийской арабской армии «Щит Каламуна» отражает наступление террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) на аэродром Т-4 в восточной части провинции Хомс. По данным военных источников, в ходе боев у аэродрома Т-4 правительственным войска удалось уничтожить по крайней мере две боевые машины и не меньше десятка террористов.Бандформирования начали отпускать в Алеппо пленных военнослужащих Сирии в рамках договоренности о выводе из города боевиков.Боевики 21 декабря передали правительственным войскам Сирии бойца САР, который находился в плену в Алеппо. Это произошло на блокпосту в районе Эль-Амирия на юге города.Известно, что сирийский военнослужащий провел в плену четыре года. Передача пленного состоялась в рамках договоренностей о выводе боевиков из Алеппо по спецкоридору.Несколько семей джихадистов передумали выезжать в Идлиб из восточного Алеппо и покинули зеленые автобусы.В христианском квартале Азизия, во время празднования Рождества и освобождения города прогремел сильный взрыв, Сирийские СМИ сообщают о нескольких раненых в результате теракта мирных граждан.Жители Алеппо экспроприируют гуманитарную помощь от мирового сообщества с продовольственных складов боевиков.Сирийская Арабская Армия вошла в Суккри - один из последних кварталов восточной части Алеппо, находившийся под контролем джихадистов на протяжении четырех лет.Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что приказал правительству страны «найти способ» оказать содействие в доставке раненых в Алеппо боевиков «умеренной оппозиции» в больницы Израиля.«Я обратился в МИД, чтобы найти способ расширить нашу медицинскую помощь пострадавшим в Сирии, в особенности в Алеппо», - поведал премьер.Агентство отмечает, что технически Израиль по-прежнему находится в состоянии войны с Сирией, соответственно, предложение о помощи боевикам прозвучало от последовательного противника Палестины, Сирии и Ирана.

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