Новороссия 21 декабря, новости сегодня: сводки ополчения, последние новости Дебальцево 21.12.2016, обстановка в Донбассе на сегодняшний день

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Бои рядом с Дебальцево не прекращаются из-за активности украинских военных, которые, несмотря на внушительные потери личного состава, продолжают атаковать силы ополчения Новороссии. В подобных условиях никто уже и не вспоминает о мирных соглашений, с помощью которых предполагалось разрешить вооруженный конфликт в Донбассе и начать восстановление региона.Официальный представитель вооруженного ведомства ЛНР Андрей Марочко поведал, что боестолкновения между подразделениями Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики и силовиков украинской армии ведутся уже по всей линии соприкосновения на дебальцевском направлении."Бойцы Народной милиции ЛНР не дают возможности противнику продвинуться к населенным пунктам", - подчеркнул он.Марочко заявил, что украинские силовики используют артиллерию калибра 152 и 122 миллиметра, а также минометы и тяжелую технику."В результате боя с Народной милицией ЛНР в районе Калиновка в 14.40 (совпадает с мск) вооруженные силы Украины понесли потери: три - 200 (погибших, - прим. ред.) и четыре - 300 (раненных, - прим. ред.)", - сказал Марочко.До этого Народной милиции говорили о том, что полностью контролируют ситуацию на дебальцевском направлении.Представители Украины в очередной раз сорвали работу экономической подгруппы по урегулированию ситуации в Донбассе, встреча которой проходила в Минске. Об этом в среду заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего.«Вопреки всем ожиданиям после прошлой встречи в Минске, на которой были предпосылки к началу работы группы по экономике, этого так и не произошло, Украина так и не начала работать конструктивно в этом направлении», - поведал он.По словам Дейнего, украинская сторона уже семь раз срывала работу экономической подгруппы, отказываясь участвовать в дискуссии с делегацией ЛНР.Защитники Луганской и Донецкой Народных Республик способны противостоять украинской агрессии в любых условиях. Об этом заявил экс-помощник министра обороны Украины, ополченец Алексей Селиванов.Так он прокомментировал неудачную попытку Киевских силовиков прорвать оборону Республик, начавшуюся 18 декабря."Украинский нацизм - идеология ненависти. Во время любых мирных переговоров всем понятно, что украинским нацистам верить нельзя. Заметьте, враг очень любит наносить свои удары в православные праздники. И вот, когда жители Народных Республик поздравляют своих детей с днём святого Николая, наши братья с загаженными мозгами решили нанести "неожиданный удар", - отметил Селиванов.Он считает, что попытка прорыва, в ходе которой киевские силовики пытались на практике применить тактические приемы, которым их обучали западные инструкторы, была направлена на вклинивание в оборону ЛНР и ДНР с последующим ее рассечением."Если бы наступление на одном участке укронацистам удалось, оно началось бы по всему фронту и привело к попытке оборвать связь между ЛНР и ДНР и полностью блокировать Донецк. Нужно порадоваться за вооружённые силы Народных Республик, которые даже в условиях сильного мороза и смены противником тактики не теряются и демонстрируют высочайшую боевую готовность", - пояснил экс-помощник министра обороны Украины.Украинские силовики шесть раз за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики, выпустив при этом более 220 снарядов и мин, сообщили в штабе оборонного ведомства республики."За сутки с 20 на 21 декабря позиции Народной милиции ЛНР шесть раз подверглись обстрелам", - сообщили в штабе.По данным ведомства, по территории ЛНР было выпущено более 220 снарядов и мин из арторудий калибра 152 и 122 миллиметра, минометов калибра 82 и 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия. Собеседник агентства уточнил, что огонь велся с направления, подконтрольного украинским силовикам поселка Луганское в направлении Калиновки, а также со стороны Станицы Луганской по позициям Народной милиции у памятника "Князю Игорю" в районе КПП "Станица Луганская".Ситуация на линии соприкосновения сторон вблизи Дебальцево находится под контролем благодаря оперативным вмешательствам российской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.«Ситуация могла бы быть хуже, если бы регулярно не вмешивались офицеры российского представительства в СЦКК. На любое нарушение они оперативно запрашивают «режим тишины», - сказали в ведомстве. - Именно это дает возможность контролировать ситуацию в этом районе».59-й гумконвой из России прибудет в Луганск 22 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России.В Донбасс из России направляются 40 автомобилей с более чем 400 тонн гуманитарной помощи, в которую входят медикаменты, питание, новогодние подарки и предметы первой необходимости.«В Ростовской области завершилось формирование 59-й колонны МЧС России с гуманитарной помощью, - рассказали представители российского ведомства. - Ее выход из Донского спасательного центра МЧС России состоится утром 22 декабря 2016 года».Врачи Луганской народной республики готовы оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим ВСУ, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения ЛНР Игорь Соляник.Соляник отметил, что медики ЛНР готовы оказывать помощь украинским военнослужащим, которые получили ранения в Донбассе.«Готовы на 100%, - констатировал представитель ЛНР. - Мы и совещание проводили с врачами, и ознакамливали, как это все будет происходить приблизительно».Министр здравоохранения республики при этом отметил, что в этой инициативе никто из врачей «не удивился и ничего нового для себя не услышал», так как они и раньше принимали участие в спасение солдат ВСУ.

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