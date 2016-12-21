Украина сегодня, 21 декабря 2016: новости последних часов, обзор свежих событий на 21.12.2016

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На Украине происходит великое множество событий, среди которых на сегодняшний день, 21 декабря 2016 года, можно выделить следующие: волонтер пожаловался Порошенко на бедственное положение ВСУ в Донбассе. Украина покупает у России в три раза больше ядерного топлива, чем у США. Украинские силовики раскрыли свои потери в боях под Дебальцево.Украинские волонтеры, воюющие против народных республик Донбасса в зоне так называемой «антитеррористической операции», записали гневное обращение к украинскому президенту Порошенко и министру обороны Степану Полтораку. Они жалуются на то, что не могут нормально вывезти раненых из зоны боев - в их распоряжении для этого только собственные автомобили.«Почему мы увозим раненных солдат ВСУ на волонтерских машинах? Почему солдаты едут на передовую на разбитых в хлам жигулях, волонтерских «бусиках», «газелях»? Почему министерство обороны, как оно обязано, не предоставляет воюющим бойцам транспорт? Машины эти стоят в Киеве, а у нас их почему-то нет до сих пор», - задает вопросы волонтер в выложенном в Facebook ролике.В последнее время украинская армия раз за разом сталкивается с проблемами. В первую очередь речь можно вести о тотальной дедовщине, нежелании подчиняться приказам из Киева, а также низком уровне обученности военных.В январе-октябре 2016 года Украина импортировала из России (у компании «ТВЭЛ») ядерного топлива на сумму 288,217 млн долларов, а также купила у компании Westinghouse (из производственных мощностей в Швеции) на 100,591 млн долларов.Всего за 10 месяцев Украина импортировала ядерного топлива на 388,808 млн долларов. Таким образом, за 10 месяцев 2016 года в денежном исчислении на поставки российского топлива пришлось 74,1%, на поставки топлива Westinghouse - 25,9%. В октябре Украина покупала ядерное топливо для АЭС только у «ТВЭЛ» на сумму 21,495 млн долларов.В первом полугодии Украина импортировала из России (у компании «ТВЭЛ») ядерного топлива на сумму 136,949 млн долларов, у компании Westinghouse (из производственных мощностей в Швеции) на 67,061 млн долларов. Следует отметить, что использование топливных элементов Westinghouse в реакторах советского образца крайне рискована. Это доказала их эксплуатация на чешской АЭС «Темелин» в ходе которой выяснилось, что американские топливные элементы часто деформировались, что вело к значительным издержкам производства энергии.Кроме того, реакторы этого типа приходилось выводить из эксплуатации вне очереди для замены испорченных кассет. Тем не менее, на Украине началась их экспулатация - в феврале 2016 года первая партия топлива Westinghouse Electric поступила на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Его использовали в энергоблоке № 5. Однако уже в августе этот энергоблок был остановлен - спустя всего полгода эксплуатации.Потери украинских силовиков только убитыми за три часа боя на дебальцевском направлении составили 25 человек, еще 35 получили ранения. Об этом заявили служащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.По словам военных, им был дан приказ выбить ополченцев ЛНР из леса возле села Луганское. «У нас 25 «двухсотых» было только за три часа боя. Это подтвержденная информация, я это лично видел. И где-то 35 «трехсотых» (раненые). Нас только шестеро, которые вышли из этого наступления», - рассказал военнослужащий ВСУ с позывными «Няма».Военный в числе других силовиков попал в харьковский госпиталь после боев на дебальцевском направлении. Он рассказал, что украинские военные должны были согласно приказу выбить ополченцев ЛНР из леса возле села Луганское, уничтожить их временные огневые позиции и блиндажи. В атаку украинские военные перешли вслед за БМП. Еще один военнослужащий с позывным «Ермак», который, по данным портала, является россиянином и бывшим боевиком «Правого сектора», утверждает, что перед операцией один украинский силовик попал в плен и еще трое были ранены. Он также отметил «ужасную» работу артиллерии.Доставленные в госпиталь военные назвали свое спасение «чудом», так как силы ополченцев якобы в несколько раз превышали количество украинских силовиков. «Против нас было два с половиной батальона сепаров. Когда мы подошли на 5-10 метров к ним, началась перестрелка и они нас начали давить. Потом мы начали отступать. Я спрятался в блиндаж, упала мина впереди меня, но мне повезло, меня контузило, осколок попал в каску», - утверждает Няма.В наступлении ВСУ принимали участие порядка трех рот при поддержке БМП. Атаке предшествовала активная артиллерийская подготовка. По плану операции, бойцы должны были преодолеть расстояние до позиций противника на броне БМП, причем на этом этапе сопротивления не ожидалось ввиду того, что силы ДНР должны были быть оглушены артиллерией.Наступающим действительно удалось почти без потерь занять первые линии позиций сил ДНР, однако затем они столкнулись с яростным сопротивлением, пишет издание. Значительная часть бронетехники была уничтожена прицельным огнем из гранатометов, ураганный огонь открыла артиллерия ДНР. Положение осложнялось тем, что наступали бойцы 54-й бригады по открытой местности, которая к тому же была достаточно плотно заминирована.Вскоре после этого силы непризнанной республики нанесли контрудар силами до батальона. В результате контрудара часть наступающих сил 54-й бригады была отброшена, а группа бойцов, прорвавшаяся на позиции в районе Маркова Яра (водоем к северу от Калиновки), оказалась в окружении.19 декабря силы ВСУ предприняли еще несколько попыток наступления. Все они разбивались об оборону «республиканских» сил. По данным источника «Таймера» в ВСУ, 19 декабря потери составили порядка 25 человек убитыми и ранеными, в частности, в одной из наступавших рот в конце дня в строю осталось всего шесть человек.Примечательно, что число погибших силовиков, признаваемое официальным Киевом, в несколько раз меньше.

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