Новости Узбекистана: Шавкат Мирзияев на посту президента выражает соболезнования другим странам

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Шавкат Мирзияев на посту президента выражает соболезнования другим странам, в которых в эти дни случились трагедии. Издание uznews.uz пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель уже получила от главы Узбекистана самые искренние соболезнования в связи с терактом в Берлине на рождественской ярмарке. Сочувствие, сопереживание для всех народов универсальны, и родственники погибших нуждаются в этих словах.Шавкат Мирзияев придерживается принципов своего патрона и предшественника на посту президента Ислама Каримова. Узбекистан в международных отношениях старается дружить со всем, выражает соболезнования, посещает церемонии, торгует, развивается в плане бизнеса с помощью иностранных инвесторов, а в объединения вроде НАТО страна не вступает. Об этом уже знают как Запад, так и Россия, учитывая, что Узбекистан очень нацелен на Китай, Таджикистан и Казахстан с Киргизией. Не со всеми соседями Каримов сумел уживаться в мире, и Мирзияев договаривается о маркировке границ с Казахстаном.Как сообщает украинский «Телеграф», авиационные власти Ташкента и Киева хотят, чтобы рейс Ташкент-Киев-Ташкент снова существовал, хотя последний был в мае 2015 г. После зазвала СССР родственников раскидало по всему бывшему Союзу. Посол Алишер Абдуллаев отметил, что регулярный рейс обязательно нужно пустить, и переговоры будут начаты в 2017 году.

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