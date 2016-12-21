Авторизация
 
  • 15:03 – Зважені та щасливі 6 сезон 17 выпуск (22.12.2016) СТБ смотреть онлайн 
  • 15:03 – Киев днем и ночью 2 сезон 59 серия 22/12/2016 сериал смотреть онлайн 
  • 15:03 – На ночь глядя Андрей Кравчук 22.12.2016 смотреть онлайн 
  • 15:03 – Отель Элеон 18 серия 26.12.2016 смотреть онлайн 


Новости Узбекистана: Шавкат Мирзияев на посту президента выражает соболезнования другим странам

Новости Узбекистана: Шавкат Мирзияев на посту президента выражает соболезнования другим странам


Шавкат Мирзияев на посту президента выражает соболезнования другим странам, в которых в эти дни случились трагедии. Издание uznews.uz пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель уже получила от главы Узбекистана самые искренние соболезнования в связи с терактом в Берлине на рождественской ярмарке. Сочувствие, сопереживание для всех народов универсальны, и родственники погибших нуждаются в этих словах.

 Шавкат Мирзияев придерживается принципов своего патрона и предшественника на посту президента Ислама Каримова. Узбекистан в международных отношениях старается дружить со всем, выражает соболезнования, посещает церемонии, торгует, развивается в плане бизнеса с помощью иностранных инвесторов, а в объединения вроде НАТО страна не вступает. Об этом уже знают как Запад, так и Россия, учитывая, что Узбекистан очень нацелен на Китай, Таджикистан и Казахстан с Киргизией. Не со всеми соседями Каримов сумел уживаться в мире, и Мирзияев договаривается о маркировке границ с Казахстаном.

Новости Узбекистана: Шавкат Мирзияев на посту президента выражает соболезнования другим странам


Как сообщает украинский «Телеграф», авиационные власти Ташкента и Киева хотят, чтобы рейс Ташкент-Киев-Ташкент снова существовал, хотя последний был в мае 2015 г. После зазвала СССР родственников раскидало по всему бывшему Союзу. Посол Алишер Абдуллаев отметил, что регулярный рейс обязательно нужно пустить, и переговоры будут начаты в 2017 году.108.162.219.160


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162406-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4177
+0.01%
72.4790
+0.41%
1.1405
+0.41%
0.2093
+0.48%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Расторгуев Николай ушел из жизни, дата смерти: куда исчез артист, жив или нет
  • 12:27
  • 1 560
  • 0
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 306
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 285
  • 0
Каким знакам зодиака повезет в 2017 году: прогноз Василисы Володиной
  • 10:42
  • 1 272
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 715
  • 0
Фото голой Ольги Бузовой в интернете: телеведущая отправляла Нагиеву интимные снимки
  • 13:56
  • 701
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 501
  • 0
Москвич насиловал жену и детей: в многодетной семье 10 лет царило сексуальное рабство
  • 16:14
  • 500
  • 0
Зважені та щасливі 6 сезон 17 выпуск (22.12.2016) СТБ смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Киев днем и ночью 2 сезон 59 серия 22/12/2016 сериал смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
На ночь глядя Андрей Кравчук 22.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Отель Элеон 18 серия 26.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Свежие новости о изменениях ежемесячной отчетности в ПФР в 2017 году
  • 15:01
  • 0
  • 0
Список погибших при отравлении
  • 14:56
  • 0
  • 0
Тарасов решил вернуть Ольгу Бузову: «замаливает грехи» цветами
  • 14:51
  • 0
  • 0
«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБР не стал одалживать «Татфондбанку» деньги
  • 14:47
  • 0
  • 0
Зважені та щасливі 6 сезон 17 выпуск (22.12.2016) СТБ смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Киев днем и ночью 2 сезон 59 серия 22/12/2016 сериал смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
На ночь глядя Андрей Кравчук 22.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Отель Элеон 18 серия 26.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Свежие новости о изменениях ежемесячной отчетности в ПФР в 2017 году
  • 15:01
  • 0
  • 0
Список погибших при отравлении
  • 14:56
  • 0
  • 0
Тарасов решил вернуть Ольгу Бузову: «замаливает грехи» цветами
  • 14:51
  • 0
  • 0
«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБР не стал одалживать «Татфондбанку» деньги
  • 14:47
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров