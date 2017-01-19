Двигатель найденного в Сочи самолета времен ВОВ поможет установить причины его крушения

Найденный во время поиска обломков Ту-154 в Сочи двигатель самолета времен Второй мировой поможет установить причины его крушения. Как сообщает канал "РЕН ТВ", самолет может быть приписан 63-му бомбардировочному авиаполку.
Предполагается, что найденный в акватории Черного моря бомбардировщик является американским самолетом Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston, который приписывался к 63-му бомбардировочному полку. Эксперты уверены, что он потерпел крушение еще в ноябре 1942 года , что произошло практически сразу после вылета из порта Адлера. Двигатель бомбардировщика может помочь специалистам в установлении точной причины его крушения. Отмечается, что самолет был найден без передней части, что может свидетельствовать о том, что его предварительно подстрелили. Как известно, фрагменты бомбардировщика времен ВОВ были найдены около места крушения Ту-154, о чем сообщалось раньше. Его обломки размещались на значительной глубине.
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