IBM представила список из пяти самых перспективных технологий

Ежегодный рейтинг из пяти технологий, которые в течение будущих пяти лет изменят жизнь общества, был опубликован компанией IBM. С этим списком можно ознакомиться на персональном интернет-сайте компании.
Система анализа письменной и устной речи является одной из подобных технологий, с помощью которой будет возможно диагностировать на ранней стадии отклонения в психике, нейродегенеративные заболевания, а также когнитивные расстройства.
Также сотрудники компании IBM уверены, что получат широкую популярность приборы, которые позволяют видеть в диапазонах длины волны, которые недоступны обычному зрению, что даст массу новых возможностей для изучения мира.
По мнению экспертов, серьезные нововведения коснутся и работы с большими данными, благодаря чему решатся, к примеру, проблем производства энергии, а также продовольствия. В рейтинг должна войти также и технология «лаборатории на чипе», позволяющая учитывать самые небольшие отклонения от нормы при анализе жидкостей организма, что позволит диагностировать нарушения функций органов до появления симптоматики. Также одной из важных разработок станут технологии обнаружения загрязнения окружающей среды с помощью искусственного интеллекта и кремниевой фотоники.
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