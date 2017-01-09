Ученые рассказали, чем опасны электронные сигареты - вейпы‍

Частое попадание в организм пентабромдифениловых эфиров может привести к необратимым последствиям: нарушить работу сердца, мозга, гормонов щитовидной железы. Ученые считают, что утверждение о том, что электронные сигареты безвредны, ни что иное, как рекламная компания. В них содержится огромное количество тяжелых металлов: никеля, свинца, цинка, хрома.Эксперты Минздрава согласны с учеными и утверждают, что химический табак – это опасный яд, а сульфат никотина, входящий в состав смеси, когда-то использовали для уничтожения насекомых, но даже в этой области его запретили из-за повышенной токсичности.

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