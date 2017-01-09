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Ученые рассказали, чем опасны электронные сигареты - вейпы‍

Ученые, которое в последнее время досконально изучают воздействие новомодных электронных сигарет на организм курильщика, провели новое исследование, рассказав, чем именно опасны вейпы. Оказалось, что они содержат пентабромдифениловые эфиры, необходимые для защиты плавящихся элементов от возгорания. Результаты работы специалистов калифорнийского университета опубликовал портал dni24.com.

Ученые рассказали, чем опасны электронные сигареты - вейпы‍


Частое попадание в организм пентабромдифениловых эфиров может привести к необратимым последствиям: нарушить работу сердца, мозга, гормонов щитовидной железы. Ученые считают, что утверждение о том, что электронные сигареты безвредны, ни что иное, как рекламная компания. В них содержится огромное количество тяжелых металлов: никеля, свинца, цинка, хрома.

Эксперты Минздрава согласны с учеными и утверждают, что химический табак – это опасный яд, а сульфат никотина, входящий в состав смеси, когда-то использовали для уничтожения насекомых, но даже в этой области его запретили из-за повышенной токсичности.


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