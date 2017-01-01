МАЗ разработал «умный» грузовик

Минский автозавод построил грузовик с искусственным интеллектом. Транспортное средство нацелено увеличить безопасность перевозок.
МАЗ нового поколения сможет уходить от некоторых опасных ситуаций на дороге. Грузовик настроен на автоматическое изменение скорости, соблюдение дистанции между передним и задним автомобилем и экстренное торможение. Также автомобиль следит за движением по полосе. Как только транспортное средство начинает съезжать в сторону, а не целенаправленно поворачивать, срабатывают вибромоторы и зуммеры. В будущем МАЗ собирается создать систему, которая будет возвращать грузовик в прежнюю полосу, а пока можно только предупредить человеческий фактор. Звуки и вибрация не позволят водителю попасть в аварии при засыпании или отвлечении. В пресс-центре МАЗ сообщили, что разработки «умного» грузовика начались из-за внедрения таких технологий в других странах. За вышеописанными системами безопасности стоит будущие, но многое зависит от состояния дорожных конструкций. В Белоруссии не все дороги соответствуют необходимым стандартам для таких интеллектуальных систем. На данный момент тестирование «умного» МАЗ подходят к концу. Первая партия грузовиков поступит в продажу уже в 2017 году.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165788-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.