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МАЗ разработал «умный» грузовик

Минский автозавод построил грузовик с искусственным интеллектом. Транспортное средство нацелено увеличить безопасность перевозок.

МАЗ разработал «умный» грузовик


МАЗ нового поколения сможет уходить от некоторых опасных ситуаций на дороге. Грузовик настроен на автоматическое изменение скорости, соблюдение дистанции между передним и задним автомобилем и экстренное торможение.
Также автомобиль следит за движением по полосе. Как только транспортное средство начинает съезжать в сторону, а не целенаправленно поворачивать, срабатывают вибромоторы и зуммеры. В будущем МАЗ собирается создать систему, которая будет возвращать грузовик в прежнюю полосу, а пока можно только предупредить человеческий фактор. Звуки и вибрация не позволят водителю попасть в аварии при засыпании или отвлечении.
В пресс-центре МАЗ сообщили, что разработки «умного» грузовика начались из-за внедрения таких технологий в других странах. За вышеописанными системами безопасности стоит будущие, но многое зависит от состояния дорожных конструкций. В Белоруссии не все дороги соответствуют необходимым стандартам для таких интеллектуальных систем.
На данный момент тестирование «умного» МАЗ подходят к концу. Первая партия грузовиков поступит в продажу уже в 2017 году.


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