МАЗ разработал «умный» грузовик

МАЗ нового поколения сможет уходить от некоторых опасных ситуаций на дороге. Грузовик настроен на автоматическое изменение скорости, соблюдение дистанции между передним и задним автомобилем и экстренное торможение.Также автомобиль следит за движением по полосе. Как только транспортное средство начинает съезжать в сторону, а не целенаправленно поворачивать, срабатывают вибромоторы и зуммеры. В будущем МАЗ собирается создать систему, которая будет возвращать грузовик в прежнюю полосу, а пока можно только предупредить человеческий фактор. Звуки и вибрация не позволят водителю попасть в аварии при засыпании или отвлечении.В пресс-центре МАЗ сообщили, что разработки «умного» грузовика начались из-за внедрения таких технологий в других странах. За вышеописанными системами безопасности стоит будущие, но многое зависит от состояния дорожных конструкций. В Белоруссии не все дороги соответствуют необходимым стандартам для таких интеллектуальных систем.На данный момент тестирование «умного» МАЗ подходят к концу. Первая партия грузовиков поступит в продажу уже в 2017 году.

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