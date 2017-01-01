В 2017 году Apple выпустит на 10% меньше iPhone

В 2017 году корпорация Apple станет выпускать на 10% меньше устройств iPhone. Информацию об этом предоставляет Reuters.
По информации СМИ, снижение количества выпускаемых смартфонов должно произойти в январе-марте 2017 года. В этих же месяцах 2016 года компания снизила выпуск своих товаров на 30%, потому что заранее создала большое количество устройств. Руководство Apple никаких комментариев по этому поводу не дает.
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