В 2017 году Apple выпустит на 10% меньше iPhone

По информации СМИ, снижение количества выпускаемых смартфонов должно произойти в январе-марте 2017 года. В этих же месяцах 2016 года компания снизила выпуск своих товаров на 30%, потому что заранее создала большое количество устройств.Руководство Apple никаких комментариев по этому поводу не дает.

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