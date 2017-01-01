Ученые: Эскизный проект устройств для лунной программы стартует в 2017 году

Сообщается, что научные работники занимаются разработкой и производством ракетных космических комплексов. Помимо этого, эксперты утверждают, что эскизный проект на базе ракеты «Ангар А5» будет начат в 2017 году. Выяснилось, что разработчики в процессе деятельности создают устройства повышенной грузоподъемности, которые следует относить к комплексам тяжелого класса.Ранее, в 2016 году, ученые с работниками космодрома Байконур заключили некие договоренности, согласно которым будет осуществлена работа над комплексом под названием «Байтерек». Отмечается, что в нем специалисты используют перспективную ракету российского производства, которую начнут разрабатывать в 2018 году.

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