Ученые: Эскизный проект устройств для лунной программы стартует в 2017 году

По словам работников пресс-службы «Роскосмоса» и ученых, эскизный проект необходимых устройств для лунной программы стартует в 2017 году. Отмечается, что сейчас специалисты работают над созданием ракетных космических комплексов.
Сообщается, что научные работники занимаются разработкой и производством ракетных космических комплексов. Помимо этого, эксперты утверждают, что эскизный проект на базе ракеты «Ангар А5» будет начат в 2017 году. Выяснилось, что разработчики в процессе деятельности создают устройства повышенной грузоподъемности, которые следует относить к комплексам тяжелого класса. Ранее, в 2016 году, ученые с работниками космодрома Байконур заключили некие договоренности, согласно которым будет осуществлена работа над комплексом под названием «Байтерек». Отмечается, что в нем специалисты используют перспективную ракету российского производства, которую начнут разрабатывать в 2018 году.
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