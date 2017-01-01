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Mars Odyssey Orbiter восстанавливается после паузы в работе

Орбитальный аппарат Mars Odyssey перешел на стадию восстановления после вынужденной остановки в работе. Объект продолжает поддерживать связь с ученными из NASA на Земле.

Mars Odyssey Orbiter восстанавливается после паузы в работе


26 декабря Mars Odyssey вошел в безопасный режим. Сбой в работе произошел из-за нечеткой работы некоторых систем на борту космического корабля и его ориентации по отношению к земле и Солнцу. Несмотря на поломку Mars Odyssey остался на связи, что позволило ученым из NASA устранить неполадки.
На данный момент осуществляются восстановительные операции, после которых орбитальный аппарат продолжит свою миссию. На исправление ситуации полностью уйдет еще около недели.
Mars Odyssey является рекордсменом по длительности роботизированных миссий на Марс. Свою работу аппарат начал 24 октября 2001 года. Спустя пару месяцев ученые получили первые данные о Красной планете. Mars Odyssey обеспечивает не только вклад в планетологию, но и поддерживает другие миссии NASA. Через орбитальный аппарат осуществляется наблюдение за потенциальными посадочными площадками для экспедиционных миссий на Марс.


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