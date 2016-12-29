Учёные назвали причины возникновения прыщей во взрослом возрасте

Угревая сыпь появляется у подростков во время полового созревания,но в более взрослом возрасте прыщи могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Учёные из Италии пришли к выводу, что к появлению прыщей приводит неправильное питание. Частые стрессы, наследственность и вредные привычки также могут вызывать появление сыпи.В ходе эксперимента учёные установили, что чаще всего прыщи появляются у людей, в рационе которых не хватает овощей и фруктов. Преобладание в питании белого хлеба и простых углеводов, таких как картофель и рис, вызывает перепады уровня сахара в крови, которые влияют на гормоны, регулирующие сальные железы на коже.

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