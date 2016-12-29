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Учёные назвали причины возникновения прыщей во взрослом возрасте

Учёные выяснили, что причиной возникновения прыщей во взрослом возрасте являются стрессовые ситуации. Также на появление прыщей влияет масса других факторов. Специалисты утверждают, что женщины подвержены возникновению прыщей в два раза чаще, чем мужчины.

Учёные назвали причины возникновения прыщей во взрослом возрасте


Угревая сыпь появляется у подростков во время полового созревания,но в более взрослом возрасте прыщи могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Учёные из Италии пришли к выводу, что к появлению прыщей приводит неправильное питание. Частые стрессы, наследственность и вредные привычки также могут вызывать появление сыпи.

В ходе эксперимента учёные установили, что чаще всего прыщи появляются у людей, в рационе которых не хватает овощей и фруктов. Преобладание в питании белого хлеба и простых углеводов, таких как картофель и рис, вызывает перепады уровня сахара в крови, которые влияют на гормоны, регулирующие сальные железы на коже.


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