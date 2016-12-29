Учёные: Стресс вызывает структурные изменения головного мозга

Учёные из Индии провели исследование, в котором изучили влияние стрессовых ситуаций на мозг человека. По утверждению экспертов, через 10 дней под влиянием стресса, в головном мозге начинают работать миндалины, отвечающие за память и эмоции.
Индийские учёные изучили молекулярные связи в головном мозге человека, и их изменения во время стресса. Специалисты пришли к выводу, что через 10 дней после перенесённого посттравматического стресса в головном мозге человека происходят изменения в миндалинах, отвечающих за память и эмоции.
В организме начинает вырабатываться белок NMDA-R, который вырабатывается в нервных клетках человека. Этот белок оказывает сильное влияние на рецепторы, отвечающие за формирование памяти. Эксперимент индийских учёных поможет специалистам найти эффективное лечение пациентов с посттравматическим стрессом.
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