Учёные: Стресс вызывает структурные изменения головного мозга

Индийские учёные изучили молекулярные связи в головном мозге человека, и их изменения во время стресса. Специалисты пришли к выводу, что через 10 дней после перенесённого посттравматического стресса в головном мозге человека происходят изменения в миндалинах, отвечающих за память и эмоции.В организме начинает вырабатываться белок NMDA-R, который вырабатывается в нервных клетках человека. Этот белок оказывает сильное влияние на рецепторы, отвечающие за формирование памяти. Эксперимент индийских учёных поможет специалистам найти эффективное лечение пациентов с посттравматическим стрессом.

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