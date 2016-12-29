Ученые: Страх передается генетическим путем

Ученые в ходе нового исследования доказали , что различные фобии, страх, алкоголизм и даже тревожность могут передаваться детям от родителей генетическим путем. По мнению специалистов, трагические события, которые происходят в жизни одного из родителей, могут передаваться посредством молекул ДНК.
Исследование, о котором идет речь, было проведено на грызунах, которые внезапно стали бояться определенных запахов. Во время эксперимента взрослые особи так тревожно реагировали на эти запахи, что даже начинали вздрагивать. После рождения у этих грызунов потомства ученые исследователи их гены и выяснили, что появившиеся на свет особи точно также боятся запахов, как и их родители. И это притом, что маленькие грызуны не подвергались их воздействию и даже не ощущали их. Более того, такую же реакцию на тревожные ароматы показали и «внуки» грызунов. Таким образом, выяснилось, что страх, переданный от родителей животных, распространялся на два поколения потомства.
Ученые выяснили, что последовательность ДНК особей, оставаясь неизменной, подверглась процессу, который нарушил способ метилирования ДНК. По мнению специалистов, несмотря на скептические замечания некоторых коллег, этот вывод может объяснить передачу фобий и страхов генетическим путем и у людей.
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