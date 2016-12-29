Ученые из РАН создали живой эквивалент кожи

Живой эквивалент кожи описывается биологами, как «инженерная конструкция». Разработка станет золотым стандартом лечения ран и ожогов. Ученые смогли добиться искусственного увеличения кожного покрова. Для этого у донора или пациента берутся клетки кожи, а затем посредством специального оборудования расширяют покров за 18-21 суток. Количество клеток возможно приумножить до 1000 раз.После внедрения живого эквивалента кожи в медицину лечение 90-95 процентных ожогов станет реальным и обычным делом. Разработка ученых РАН позволит снизить показатель смертей россиян от ожогов.Живой эквивалент кожи поможет людям победить не только повреждения от высоких температур и химических веществ. Технология обладает универсальными свойствами. Ее можно применить для возобновления клеток уретры, роговицы, гортани и даже использовать для лечения пародонтита.Ученые уже давно занимались разработкой живого эквивалента кожи. Единственное, что останавливало реализацию проекта – российское законодательство. После принятия изменений в законе РФ «О биомедицинских клеточных продуктах» 1 января 2017 года ученые наконец-то закончат доклиническое тестирование и направят документы на регистрацию их продукта.

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