Ученые из РАН создали живой эквивалент кожи. Разработка станет серьезным прорывом в лечении тяжелых ожогов и ран.
Живой эквивалент кожи описывается биологами, как «инженерная конструкция». Разработка станет золотым стандартом лечения ран и ожогов. Ученые смогли добиться искусственного увеличения кожного покрова. Для этого у донора или пациента берутся клетки кожи, а затем посредством специального оборудования расширяют покров за 18-21 суток. Количество клеток возможно приумножить до 1000 раз. После внедрения живого эквивалента кожи в медицину лечение 90-95 процентных ожогов станет реальным и обычным делом. Разработка ученых РАН позволит снизить показатель смертей россиян от ожогов. Живой эквивалент кожи поможет людям победить не только повреждения от высоких температур и химических веществ. Технология обладает универсальными свойствами. Ее можно применить для возобновления клеток уретры, роговицы, гортани и даже использовать для лечения пародонтита. Ученые уже давно занимались разработкой живого эквивалента кожи. Единственное, что останавливало реализацию проекта – российское законодательство. После принятия изменений в законе РФ «О биомедицинских клеточных продуктах» 1 января 2017 года ученые наконец-то закончат доклиническое тестирование и направят документы на регистрацию их продукта.
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