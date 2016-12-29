Ученые рассказали, как определить качественное шампанское

Ученые Реймсского университета рассказали, какое шампанское будет отличаться наилучшим качеством, вкусом и ароматом. Обращать внимание необходимо не только на марку напитка, но и на размер пузырьков в бокале.
В среднем, показали исследования, в одном бокале шампанского образуется до миллиона пузырьков. В них сохраняется насыщенный вкус и аромат напитка, которые, при соприкосновении с поверхностью, взрываются, распространяя микрочастицы алкоголя в воздух. Ученые определили, что наилучшими характеристиками обладают большие пузырьки - размером приблизительно в 3,4 мм. А вот мелкие в разы хуже раскрывают все ароматы и вкусы шампанского.
Кроме этого, на вкус влияет температура напитка и форма бокалов. Классические продолговатые емкости дают возможность пузырькам распределяться равномерно, из-за чего шампанское дольше не будет выветриваться. А вот оптимальной температурой для подачи признали 4 градусов Цельсия и меньше. К тому же, при таком температурном режиме пробка от бутылки вылетает проще и медленнее.
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