Археологи нашли в Турции двух "Венер" эпохи неолита

Ученые нашли в Турции две статуэтки «Венер» из эпохи неолита. Археологов заинтересовали обстоятельства, при которых были обнаружены фигурки.
Раскопки проводились на территории древнейшего города Чатал-Хююка. В одном из жилых домов археологи наткнулись на статуэтки двух полных женщин. Приблизительный возраст фигурок – 8 тысяч лет. «Венер» создали из различных материалов. Маленькая фигурка сделана из известняка и имеет вес 55 грамм, а высоту – 7 сантиметров. Скульптура побольше выточена из мрамора и весит 1 килограмм при длине в 17 сантиметров. Лицо маленькой «Венеры» сохранилось особенно хорошо. В Чатал-Хююке ученые ни раз находили подобные фигурки. Чаще всего их удавалось обнаружить вне жилых помещений и без некоторых частей тела. Археологи предполагают, что обе фигурки остались именно на том месте, где их оставили их хозяева. Скульптуры лежали на платформах, примыкающих к стене, внутри большого дома. Под плитами находились могилы, а сами фигуры относят к вещам для религиозных обрядов. Место захоронение покрыто точно таким же слоев штукатурки, что и «Венеры». Ученые отметили, что в Чатал-Хююке погребение в доме считалось обычным делом. После похорон жизнь в помещении продолжалась. На данный момент археологи не раскопали найденные могилы. Их исследование запланировано на следующий год. Изучив могилы, ученые надеются приблизиться к пониманию того, каким образом рухнул один из величайших центров цивилизации каменного века. Чатал-Хююк существовал между 7100 и 6000 гг. до н.э. В период процветания количество его жителей увеличилось до пяти тысяч. Ученые ежегодно находят на раскопках множество артефактов. Город считается одним из известных археологических памятников в мире. В 2012 году Чатал-Хююк получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164897-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.