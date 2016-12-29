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Археологи нашли в Турции двух "Венер" эпохи неолита

Ученые нашли в Турции две статуэтки «Венер» из эпохи неолита. Археологов заинтересовали обстоятельства, при которых были обнаружены фигурки.

Археологи нашли в Турции двух "Венер" эпохи неолита


Раскопки проводились на территории древнейшего города Чатал-Хююка. В одном из жилых домов археологи наткнулись на статуэтки двух полных женщин. Приблизительный возраст фигурок – 8 тысяч лет. «Венер» создали из различных материалов. Маленькая фигурка сделана из известняка и имеет вес 55 грамм, а высоту – 7 сантиметров. Скульптура побольше выточена из мрамора и весит 1 килограмм при длине в 17 сантиметров. Лицо маленькой «Венеры» сохранилось особенно хорошо.
В Чатал-Хююке ученые ни раз находили подобные фигурки. Чаще всего их удавалось обнаружить вне жилых помещений и без некоторых частей тела. Археологи предполагают, что обе фигурки остались именно на том месте, где их оставили их хозяева.
Скульптуры лежали на платформах, примыкающих к стене, внутри большого дома. Под плитами находились могилы, а сами фигуры относят к вещам для религиозных обрядов. Место захоронение покрыто точно таким же слоев штукатурки, что и «Венеры». Ученые отметили, что в Чатал-Хююке погребение в доме считалось обычным делом. После похорон жизнь в помещении продолжалась.
На данный момент археологи не раскопали найденные могилы. Их исследование запланировано на следующий год. Изучив могилы, ученые надеются приблизиться к пониманию того, каким образом рухнул один из величайших центров цивилизации каменного века.
Чатал-Хююк существовал между 7100 и 6000 гг. до н.э. В период процветания количество его жителей увеличилось до пяти тысяч. Ученые ежегодно находят на раскопках множество артефактов. Город считается одним из известных археологических памятников в мире. В 2012 году Чатал-Хююк получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.


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