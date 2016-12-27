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Ученые: Человек может ощущать себя призраком

Ученые на примере Уоррена МакКинли, попавшего в аварию, рассказали, почему человек может ощущать себя призраком. Сообщается, что 35-летний мужчина после ДТП думал, что он является мертвецом, сообщает портал Svopi.

Ученые: Человек может ощущать себя призраком


Ранее сообщалось, что МакКинли, отец двоих детей и бывший солдат, чувствовал себя призраком, которого вернули на Землю. По словам пострадавшего в ДТП мужчины, он был уверен, что погиб в аварии и даже отказался употреблять пищу. Сообщается, что житель Брейнтри мог сидеть долгими часами у себя в комнате и ни с кем не разговаривать. Выяснилось, что во время автомобильной аварии МакКинли получил не только травму спины, но и головы, поэтому на протяжении 1,5 лет был болен синдромом Котара.
Как утверждают ученые, синдром Котара может создавать у человека некие иллюзии, согласно которым он считает себя призраком. Специалисты полагают, что данное заболевание является результатом неправильной работы областей мозга, отвечающих за обработку чувства реальности. Именно эти полушария помогают людям распознавать лица и регулировать эмоции. Во время заболевания пациенты могут думать, что уже умерли, но не отошли на «тот свет». Сообщается, что подобный психологический бред можно излечить благодаря применению антипсихотических препаратов, антидепрессантов и лекарств, стабилизирующих настроение.


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