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Уфологи заметили возле Солнца НЛО

Накануне около Солнца были зафиксированы аномальные объекты или НЛО. Соответствующий ролик появился на канале в сети YouTube UFONEARSUN.

Уфологи заметили возле Солнца НЛО

Накануне уфологи-любители опубликовали в сети ролик из фотографий, на которых зафиксированы якобы корабли пришельцев. В комментариях под видео сообщается, что все фото были сделаны 26 декабря, а НЛО запечатлены около Солнца. Авторы видео подчеркивают, что общество должно знать то, что скрывает агентство NASA. По мнению уфологов, ведомство знает о том, что инопланетный разум следит за планетой Земля. В частности, на фотографиях видны странные объекты или аномалии, которые имеют достаточно плохое качество или размыты, но возможно разглядеть некоторые очертания предполагаемых инопланетных кораблей.
На странице в сети YouTube ролик уже просмотрели 400 человек, но никто на данный момент не осмелился прокомментировать происходящее. Специалисты из агентства NASA также не выражают официальное мнение, касающееся данного видео.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164162-news.html
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