Уфологи заметили возле Солнца НЛО

Накануне около Солнца были зафиксированы аномальные объекты или НЛО. Соответствующий ролик появился на канале в сети YouTube UFONEARSUN.
Накануне уфологи-любители опубликовали в сети ролик из фотографий, на которых зафиксированы якобы корабли пришельцев. В комментариях под видео сообщается, что все фото были сделаны 26 декабря, а НЛО запечатлены около Солнца. Авторы видео подчеркивают, что общество должно знать то, что скрывает агентство NASA. По мнению уфологов, ведомство знает о том, что инопланетный разум следит за планетой Земля. В частности, на фотографиях видны странные объекты или аномалии, которые имеют достаточно плохое качество или размыты, но возможно разглядеть некоторые очертания предполагаемых инопланетных кораблей. На странице в сети YouTube ролик уже просмотрели 400 человек, но никто на данный момент не осмелился прокомментировать происходящее. Специалисты из агентства NASA также не выражают официальное мнение, касающееся данного видео.
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