Ситуация с просыпающимся в Италии вулканом становится критической

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В Италии может проснуться мощный вулканфото: google.com.uaИтальянские и французские геофизики обнаружили, что давление газов под Флегрейскими полями приближается к критическому уровню. Это означает, что в районе итальянского Неаполя может произойти извержение супервулкана, который, вероятно, около 40 тысяч лет назад вызвал вымирание неандертальцев.Ученые фиксируют нарастающую активность вулкана в районе Флегрейских полей с 1950 года. За последние 15 лет зафиксированы признаки потенциального пробуждения: увеличение частоты событий, связанных с поднятием, нагреванием и выбросом газов, скрытых под кальдерой — котловиной, оставшейся после обрушения и эрозии стенок вулкана.С помощью компьютерного моделирования исследователи пришли к выводу, что давление газов в магме под дремлющим супервулканом приближается к своему критическому значению. При этом конкретных сроков пробуждения вулкана авторы исследования не называют.Напоминаем, что повышенная сейсмическая активность на территории Италии привлекла внимание ученых к расположенной на территории вулканической кальдере под названием Кампи-Флегрей.Флегрейские поля — территория площадью 10 кв км к северо-западу от Неаполя (Италия) на берегу залива Поццуоли. На этом месте находится крупнейший из извергавшихся в последние 200 тысяч лет в Европе вулкан.Согласно популярной гипотезе, извержение супервулкана, произошедшее приблизительно 39 тысяч лет назад, могло спровоцировать вымирание неандертальцев.

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