Игрок дрезденского «Динамо» получил огнестрельное ранение

Игрок дрезденского «Динамо» ранен фото: google.com.ua
Защитник дрезденского «Динамо» Марк Вакс в Висбадене получил огнестрельное ранение. Неизвестный начал стрельбу рядом с табачным киоском. Хозяйка киоска погибла. Футболист и доставлен в больницу с ранением. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
«Мы шокированы и расстроены. Весь персонал «Динамо» оказывает поддержку Марку и его семье. Его выздоровление сейчас самое главное. Выражаю Марку и его семье глубочайшие соболезнования», — заявил спортивный директор «Динамо» Ральф Минг.108.162.219.160
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162402-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.