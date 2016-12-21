Игрок дрезденского «Динамо» получил огнестрельное ранение

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Игрок дрезденского «Динамо» раненфото: google.com.uaЗащитник дрезденского «Динамо»в Висбадене получил огнестрельное ранение. Неизвестный начал стрельбу рядом с табачным киоском. Хозяйка киоска погибла. Футболист и доставлен в больницу с ранением. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.«Мы шокированы и расстроены. Весь персонал «Динамо» оказывает поддержкуи его семье. Его выздоровление сейчас самое главное. Выражаюи его семье глубочайшие соболезнования», — заявил спортивный директор «Динамо»

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