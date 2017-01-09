Шедевр или кинопровал: «Викинг» стал самой обсуждаемой картиной недели

Историческая кинолента вышла в прокат в конце декабря. За девять дней январских каникул «Викинга» успели посмотреть тысячи зрителей. В социальных сетях разгорелись ярые обсуждения фильма: часть пользователей высказываются чуть ли не за запрет картины, а другие хвалят создателей новинки.

В минувшие праздники большинство российских любителей кино оценили новый исторический фильм режиссера Андрея Кравчука «Викинг». Новая картина с участием популярных актеров побила рекорды по кассовым сборам, собрав 1,25 миллиарда рублей. Поклонники подобного жанра фильмов обсуждают киноленту в социальных сетях, а в микроблогах исполнителей главных ролей фанаты пишут восторженные комментарии.

Центральным персонажем в исторической драме стал князь Владимир, которого сыграл Данила Козловский. По словам актера, ему пришлось почитать немало материалов по древнерусской истории, Тем не менее, нельзя утверждать, что все герои ленты полностью копировали реальных представителей правящей династии. Сценарист Анатолий Максимов отметил, что сюжет фильма - одна из интерпретаций событий того времени.

Специалисты по истории Руси заметили ряд неточностей, которые сильно бросаются в глаза. «На Руси скандинавов никогда викингами не называли, на Руси их звали варягами и только так. Посему и слово, и название фильма - не в тему и ошибочны. Арбалеты появились лишь в 13 веке. Даже примитивные варианты относятся максимум к самому началу 13 века. А то, что показано в фильме, арбалет 14 века. События же в картине происходят в середине 10 века», - пишет девушка на одном из порталов, посвященных кино.

Подготовка к съемкам фильма длилась около шести лет. По мнению пользователей социальных сетей, создатели картины могут гордится отличной компьютерной графикой.

«Такого визуального пиршества и дотошности, скрупулезности, придирчивости в деталях не было ни в одном отечественном фильме современности. Браво», - отметил один из рецензентов.

Одним из первых картину посмотрел президент России Владимир Путин. Глава государства остался доволен творением Андрея Кравчука и отметил, что был бы готов снвоа сходить в кино на историческую драму. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский назвал «Викинг» одним из самых масштабных фильмов, которые он когда-либо видел.

Зрители, успевшие посмотреть киноленту, считают, что актерам удалось воплотить на экране дух старорусских воителей. «Со стороны съемок и актерского исполнения тоже не могу найти, к чему подкопаться. Данила Козловский и Максим Суханов умело держат зрителя в своих руках, заставляя сопереживать и задумываться над мотивациями своих персонажей. Музыкальное сопровождение на самом деле достойно оваций, ибо чего-то столь запоминающегося и эмоционального я давно не слышала не только в нашем кино, но и в западном», - написала в Сети поклонница исторических картин.

А вот ряд знаменитостей негативно отреагировали на новую драму. Максим Фадеев посчитал, что «Викинг» получил неверную пометку «12+», так как, по его мнению, некоторые жестокие сцены киноленты лучше не показывать несовершеннолетним. «Каково же было мое недоумение, когда уже в самом начале картины мы все вместе с детьми лицезрели сцену убийства животного. Будучи педагогом по образованию, я совершенно уверен, что детям такое смотреть нельзя. А дальше мы увидели толпы бегающих, перемазанных кровью людей», - отметил композитор в социальной сети.

Другие деятели шоу-бизнеса намекнули, что российские создатели пробовали «переплюнуть» полюбившийся широкой аудитории сериал «Игра престолов».

«Фильм говорит о стране-изготовителе, как о стране не просто региональной, но и во всех смыслах вторичной. Как о стране, которая изо всех сил хочет кому-то, а главное, самой себе доказать, что она может делать кино не хуже, чем… Какая это глупость! Как это надоело!», - отметил Евгений Гришковец. Актер считает, что поход на картину в кино – это пустая трата денег.

Тем не менее, в исторической драме присутствует немало сцен кровопролития и кадров эротического содержания, что вызвало негатив у многих зрителей. В основном, отрубленные головы и сцену с обнаженной актрисой Александрой Бортич можно увидеть лишь в версии «18+». Однако кровь и битвы с использованием холодного оружия присутствуют и в киноленте, адаптированной для семейного просмотра с ограничением по возрасту «12+».

К слову, жители Крыма, где снималась часть сцен «Викинга», решили сделать небольшой бизнес. Туристы смогут окунуться в атмосферу исторического фильма, посетив основные места, где велась работа над кинолентой: Тайганское водохранилище (Белогорский район), Генуэзская крепость (Судак), поселок Школьное (Симферопольский район), Бахчисарай и мыс Фиолент (Севастополь).

После того, как историческую драму досняли, декорации были использованы при строительстве первого в Крыму кино-парка «Викинг».

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