Экс-любовника Ольги Бузовой подозревают в романе с Аллой Михеевой

Молодые люди провели вместе все новогодние праздники. Тимофей Майоров составил компанию актрисе на горнолыжном курорте в Куршевеле. Взглянув на их совместные снимки, пользователи Сети предположили, что Алла нашла новую любовь.

Звезда «Вечернего Урганта» Алла Михеева никогда не афишировала события из своей личной жизни, а также не признавалась, состоит ли в отношениях с каким-либо мужчиной. Однако, судя по последним снимкам в социальных сетях, сердце Аллы уже несвободно.

Оказалось, что январские праздники Михеева провела в компании друзей, среди которых был бизнесмен Тимофей Майоров. Молодые люди отдыхали на горнолыжном курорте в Куршевеле. Девушка выложила снимок с Тимофеем, когда они вместе ехали на подъемнике. Несмотря на то, что в хэштеге Алла отметила, что они друзья, ее фолловеры засыпали звезду вопросами. «Симпатичные оба, даешь Куршавель!», «Какой хороший парень! Надо брать!», «Жених что ли?» - отметили поклонники.

В свою очередь, Майоров не спешит делиться снимками в обнимку с Михеевой. Тем не менее, он показал фолловерам кадры, которые доказывают, что мужчина отдыхал в одной компании с Аллой. Вероятно, после романа с Ольгой Бузовой в 2008 году Тимофей старается не привлекать внимание общественности к своей личной жизни. В данный момент он работает в сфере строительного бизнеса, занимаясь проектированием и производством деревянных домов. В свободное время бизнесмен посещает концерты и спортивные матчи. Мужчина имеет гражданство Финляндии.

Напомним, что Ольга Бузова и Тимофей Майоров встречались в 2009 году. В это время девушка уже была ведущей реалити-шоу «Дом-2». Их видели несколько раз вместе на вечеринках в клубах, а также на спортивных соревнованиях. Экс-влюбленные даже успели попасть в неприятную историю, связанную с пропажей автомобиля BMW X5. По данным правоохранительных органов, заявив лишь через месяц о том, что машину угнали, Майоров лишь пытался получить страховку в размере 4,5 миллионов рублей.

Однако связь Бузовой и бизнесмена продлилась недолго. Ольга ушла от Тимофея к мужчине на много лет старше его, а спустя время и вовсе связала себя узами брака с Дмитрием Тарасовым.

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