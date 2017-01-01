Ольга Ветер и Глеб Жемчугов воссоединились ради ребенка

Экс-участникам «Дома-2» пришлось встретиться. По словам Ольги, они увиделись с Глебом по делу. Бывшие избранники выбрали для сына Миши детский сад. Тем не менее, Ветер не планирует мириться с мужем.

Ольга Ветер и Глеб Жемчугов окончательно приняли решение развестись. Экс-участница «Дома-2» и ее бывший возлюбленный расторгнут брак в конце января. Тем не менее, они сумели сохранить дружеские отношения ради ребенка. Несмотря на то, что мужчина очень хотел бы восстановить мир в семье, Ольга не изменила своего решения.

Ветер сообщила, что встреча с Жемуговым была исключительно по делу. Экс-супруг помог ей подобрать дошкольное учреждение для ребенка.

«Сегодня мы с Глебом ходили в детские сады и выбрали один платный для Миши. Так что скоро я полечу к своему пирожку его забирать. Спасибо мамочке, которая мне помогала, и вам, мои дорогие, за огромное количество поддержки. С Глебом мы остались в хороших отношениях», - написала Ветер на своей страничке в социальной сети.

Поклонники считают, что Ольга делает все правильно, так как ей нужен совершенно другой мужчина. В комментариях к посту они стараются дать ей советы. «Не наступай на одни и те же грабли», «Это правильное решение. С такими, как Глеб, нужно только расставаться», «Рады за тебя, Оля! Ты достойна лучшего. Счастья тебе», «Мудрая девушка, радует, что не сошлась с Глебом», - писали фолловеры победительницы шоу «Человек года».

Напомним, что несколько дней назад Жемчугов в очередной раз покинул телестройку. Вероятно, мужчина отчаялся обрести свое счастье в рамках проекта. Он очень жалеет, что несколько месяцев назад его поведение довело их с Ольгой до расставания. В предновогодней суете Глеб еще сильнее почувствовал свое одиночество. «Когда ты понимаешь, что Олечка Ветер не с тобой будет загадывать желание. Когда первый утренник сына прошел без тебя. Когда само понятие семейный праздник - нож в сердце, соль на рану», - отметил экс-участник «Дома-2».

Чтобы как-то не думать о неудавшейся семейной жизни, Жемчугов посвятил себя творчеству. Он радует фолловеров «Инстаграма» короткими роликами, в которых читает рэп. Некоторые песни посвящены страданиям по ушедшей любви.

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