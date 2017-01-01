Новости шоу-бизнеса сегодня, 1 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 01.01.2017

В российском шоу-бизнесе происходит достаточно большое количество событий, среди которых на сегодняшний день, 1 января, выделяются следующие: Катя Гордон перед наступлением Нового года отпраздновала новоселье. Дмитрий Нагиев шутливым образом подтвердил беременность Полины Гагариной. Ирина Аллегрова рассказала о своей традиции праздновать Новый год.Известная радиоведущая Катя Гордон встретила Новый год в новой квартире. Накануне новогодних праздников 36-летняя знаменитость переехала с сыном в новые более просторные апартаменты. Ремонтом Катя занималась в спешке, ведь надо было проследить, чтобы все работы были завершены ровно к 31 декабря. Процесс создания интерьера квартиры Гордон не обошелся без трудностей, однако о них артистка предпочитает в канун Нового года не думать. «Прямо перед Новым годом мы заехали в свою свеженькую квартиру! Ремонт почти закончен! Ну и о трудностях и радостях все расскажу подробно после праздников!» - поделилась Катя, которая ждет еще одного ребенка, находясь на позднем сроке беременности.Следует уточнить отдельно о том, что Гордон торопилась с переездом не только из-за надвигавшихся новогодних праздников, но и из-за того, что в скором времени станет мамой во второй раз. А руководить ремонтом, находясь на девятом месяце беременности - задача не из легких. В своем микроблоге Катя уже поделилась первым снимком, сделанным на новой квартире. Телеведущая показала кухонный интерьер, главным украшением которого стал яркий диван.Поклонники популярной певицы Полины Гагариной уже несколько недель обсуждают ее беременность, о которой сама девушка предпочитает особенно не распространяться. Несколько же дней назад "интересное положение" артистки подтвердилось. Произошло это на программе "Голос", а именно в финальном выпуске, когда ведущий шоу Дмитрий Нагиев дал слово наставникам. Они на протяжении четырех месяцев готовили своих подопечных, переживали за них. Но решилось все в итоге путем зрительского голосования. Полина Гагарина сидела в кресле наставника второй сезон подряд. Когда-то она участвовала в проекте по поиску талантов "Фабрика звезд". А теперь уже и сама открывает новых звезд."Слово предоставляется доброй Фрекен Бок нашего проекта Полине Гагариной", - не без иронии представил Нагиев наставницу, подразумевая толстую домомучительницу из сказки про Карлсона."Если, Дмитрий, под фразой "Фрекен Бок" вы подразумеваете, что я стала шире, то что поделаешь", - рассмеялась Полина. Для съемок она хотя и выбрала черные платья, которые должны визуально скрыть фигуру, но все равно то обстоятельство, что Полина находится в интересном положении, не осталось без внимания. Поговаривают, что исполнительница уже находится на третьем или четвертом месяце. При этом представители артистки от комментариев воздерживаются, туманно поясняя: "Полина продолжает работу в обыкновенном режиме, в соответствии с запланированным и утвержденным ранее графиком".Многие артисты придерживаются традиций, с помощью которых они справляют новогодние праздники. Они затрагивают самые разные аспекты жизни, в том числе и вопросов подготовки к торжественным мероприятиям. Исключением не стала и знаменитая певица Ирина Аллегрова. Оказалось, что артиста готовит все блюда на новогодний стол самостоятельно. В этом вопросе она никому не доверяет. Вместе с этим Аллегрова поделилась своим небольшим секретом, подчеркнув, что фирменные блюда получаются только лишь у тех женщин, которые умеют готовить. "Если честно, я на Новый год еле успеваю сесть за стол, потому что я настолько люблю все делать сама", - заметила Ирина.Встреча 2017 года прошла в традиционном для Ирины Аллегровой формате. Она не стала отказываться от собственных блюд на Новый год. А вот от творческой деятельности в новогоднюю ночь певица отказалась, так как поняла, что хочет находиться рядом с родными людьми, для которых заранее постаралась в плане организации праздничного стола.

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