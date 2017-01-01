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Новости шоу-бизнеса сегодня, 1 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 01.01.2017

Новости шоу-бизнеса сегодня, 1 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 01.01.2017
В российском шоу-бизнесе происходит достаточно большое количество событий, среди которых на сегодняшний день, 1 января, выделяются следующие: Катя Гордон перед наступлением Нового года отпраздновала новоселье. Дмитрий Нагиев шутливым образом подтвердил беременность Полины Гагариной. Ирина Аллегрова рассказала о своей традиции праздновать Новый год.

Новости шоу-бизнеса сегодня, 1 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 01.01.2017
Известная радиоведущая Катя Гордон встретила Новый год в новой квартире. Накануне новогодних праздников 36-летняя знаменитость переехала с сыном в новые более просторные апартаменты. Ремонтом Катя занималась в спешке, ведь надо было проследить, чтобы все работы были завершены ровно к 31 декабря. Процесс создания интерьера квартиры Гордон не обошелся без трудностей, однако о них артистка предпочитает в канун Нового года не думать. «Прямо перед Новым годом мы заехали в свою свеженькую квартиру! Ремонт почти закончен! Ну и о трудностях и радостях все расскажу подробно после праздников!» - поделилась Катя, которая ждет еще одного ребенка, находясь на позднем сроке беременности.

Следует уточнить отдельно о том, что Гордон торопилась с переездом не только из-за надвигавшихся новогодних праздников, но и из-за того, что в скором времени станет мамой во второй раз. А руководить ремонтом, находясь на девятом месяце беременности - задача не из легких. В своем микроблоге Катя уже поделилась первым снимком, сделанным на новой квартире. Телеведущая показала кухонный интерьер, главным украшением которого стал яркий диван.

Новости шоу-бизнеса сегодня, 1 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 01.01.2017
Поклонники популярной певицы Полины Гагариной уже несколько недель обсуждают ее беременность, о которой сама девушка предпочитает особенно не распространяться. Несколько же дней назад "интересное положение" артистки подтвердилось. Произошло это на программе "Голос", а именно в финальном выпуске, когда ведущий шоу Дмитрий Нагиев дал слово наставникам. Они на протяжении четырех месяцев готовили своих подопечных, переживали за них. Но решилось все в итоге путем зрительского голосования. Полина Гагарина сидела в кресле наставника второй сезон подряд. Когда-то она участвовала в проекте по поиску талантов "Фабрика звезд". А теперь уже и сама открывает новых звезд.

"Слово предоставляется доброй Фрекен Бок нашего проекта Полине Гагариной", - не без иронии представил Нагиев наставницу, подразумевая толстую домомучительницу из сказки про Карлсона."Если, Дмитрий, под фразой "Фрекен Бок" вы подразумеваете, что я стала шире, то что поделаешь", - рассмеялась Полина. Для съемок она хотя и выбрала черные платья, которые должны визуально скрыть фигуру, но все равно то обстоятельство, что Полина находится в интересном положении, не осталось без внимания. Поговаривают, что исполнительница уже находится на третьем или четвертом месяце. При этом представители артистки от комментариев воздерживаются, туманно поясняя: "Полина продолжает работу в обыкновенном режиме, в соответствии с запланированным и утвержденным ранее графиком".

Новости шоу-бизнеса сегодня, 1 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 01.01.2017
Многие артисты придерживаются традиций, с помощью которых они справляют новогодние праздники. Они затрагивают самые разные аспекты жизни, в том числе и вопросов подготовки к торжественным мероприятиям. Исключением не стала и знаменитая певица Ирина Аллегрова. Оказалось, что артиста готовит все блюда на новогодний стол самостоятельно. В этом вопросе она никому не доверяет. Вместе с этим Аллегрова поделилась своим небольшим секретом, подчеркнув, что фирменные блюда получаются только лишь у тех женщин, которые умеют готовить. "Если честно, я на Новый год еле успеваю сесть за стол, потому что я настолько люблю все делать сама", - заметила Ирина.

Встреча 2017 года прошла в традиционном для Ирины Аллегровой формате. Она не стала отказываться от собственных блюд на Новый год. А вот от творческой деятельности в новогоднюю ночь певица отказалась, так как поняла, что хочет находиться рядом с родными людьми, для которых заранее постаралась в плане организации праздничного стола.


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