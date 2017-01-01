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Айза Анохина с мужем и детьми покинула Москву

Семья бизнесвумен отправилась на Бали, который они считают своим домом. Айза Анохина, давно мечтавшая погреться у океана, в канун Нового года исполнила свою мечту. По словам звезды, ее младший сын Элвис, которому нет еще и трех месяцев, отлично перенес длительный перелет и вел себя просто идеально.

Айза Анохина с мужем и детьми покинула Москву
Айза Анохина
// Фото: «Инстаграм»

Бизнесвумен Айза Анохина, в прошлом супруга рэпера Гуфа, сегодня счастлива в своей новой семье. У нее любящий муж Дмитрий Анохин, два сына, младшему из которых, Элвису нет еще и трех месяцев.

На днях дружное семейство покинуло столицу и отправилось на остров Бали, который они считают своим домом. Стоит отметить, что этого отъезда Айза Анохина ждала с большим нетерпением, она мечтала поскорее завершить в Москве все дела, связанные с бизнесом и отправиться к теплому океану. И вот в канун Нового года смогла очутиться в самой настоящей экзотической сказке. Кстати, по словам Айзы, длительное путешествие длиною почти в сутки отлично перенесли оба ее сына – шестилетний Сэм и Элвис, которому 3 января исполнится всего три месяца. 

«Наши соседи по самолетам высказывали мне свое восхищение детьми. Малышей даже слышно не было. Мы играли, спали и ели. Ничего ни у кого не болело, не закладывало и не беспокоило. Правда, я боялась летать так, что думала, умру, не долетев, от разрыва сердца. Ох уж эти мамские гормоны. Но переборола свой страх и предотвратила панику, ведь на меня смотрели мои малыши», - поделилась Айза Анохина с подписчиками своего микроблога.

Очутившись в конце декабря в райском месте, семья наслаждается теплой погодой и природой Бали. Шестилетний Сэм с удовольствием плавает в бассейне у дома, а маленького Элвиса родители уже успели познакомить с океаном. Дмитрий Анохин намочил ножки сына соленой водой. Вероятно, когда малыш подрастет, ему купят серфинг, и он вместе с отцом будет рассекать волны.

Напомним, Айза Анохина переехала жить на Бали в конце прошлого года, почти сразу после свадьбы с Дмитрием Анохиным. Сменить местожительства бизнесвумен пришлось из-за опасений за свою жизнь. По признанию Айзы, в Москве она чувствовала себя очень плохо. Суета и напряженная жизнь большого города, не очень комфортный климат столицы негативно отражались на здоровье 32-летней женщины. Айза Долматова: «До переезда на Бали мне казалось, что я вот-вот умру!»

Айза Анохина вместе с семьей на несколько месяцев возвращалась в Россию, где за короткое время успела сделать очень многое. Сразу после рождения сына Элвиса молодая мама включилась в работу, открыла собственный салон красоты, принимала участие в фотосессиях, появлялась в эфирах разных передач, ну а теперь наслаждается заслуженным отдыхом в райском месте.


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