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"Дом-2" новости и слухи сегодня, 01.01.2017: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 1 января

"Дом-2" новости и слухи сегодня, 01.01.2017: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 1 января
Самые последние новости с телепроекта "Дом-2" на первый день 2017 года сообщают о следующих событиях: Ольга Ветер неожиданно призналась, что ей удалось сохранить хорошие отношения с Глебом Жемчуговым. Девушка Андрея Назарова решилась на то, чтобы раскрыть правду об Элен Каминской. Поклонники заподозрили Ольгу Бузову в новых романтических отношениях.

Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 01.01.2017: сплетни, скандалы 1 января

— Ольга Ветер рассказала некоторые детали своей текущей жизни, заметив, что ей удалось сохранить дружеские отношения с Глебом Жемчуговым, несмотря на все противоречия. "Всем доброго дня. Поделюсь с вами последними событиями из жизни . Мы с Глебом ходили в детские сады, и выбрали один платный сад для Миши. Так что скоро я полечу к своему пирожку его забирать. Спасибо мамочке, которая мне помогала, и вам мои дорогие, за огромное количество поддержки. С Глебом мы остались в хороших отношениях. Заседание суда по поводу развода пройдет 23 января. Всех с наступающими праздниками, пусть следующий год будет намного лучше этого", - поведала поклонникам Ольга накануне.

— Несмотря на огромную порцию критических замечаний со стороны фанатов в адрес участников по поводу того, что те не опираются ни на какие моральные принципы, далеко не все из них готовы поступаться нормами морали. В качестве примера можно обратиться к следующей ситуации: Мария Кохно в разговоре с Ильей Яббаровым четко дала понять, что не готова на «волшебство» едва ли не в первый день знакомства и не считает такое поведение нормальным. Впрочем, судя по анонсу будущего эфира, совершенно другого мнения придерживается сам Яббаров и присутствующий при разговоре Иванов. В свойственной ему саркастичной манере, Костя посоветовал девчонкам придерживаться в этом вопросе позиции Майи Донцовой, которая охотно вступает в интимные отношения не просто на первом свидании, но и едва ли не в первый день знакомства.

— Относительно недавно многие зрители искренне переживали за самочувствие Ольги Бузовой, которой нелегко дался развод с Дмитрием Тарасовым. Большинство подписчиков было уверено, что девушка еще долго не восстановиться после этой истории. Впрочем, недавние события говорят о том, что Оля достаточно быстро смогла «взять себя в руки». А судя по свежей фотографии фото, опубликованной в блоге телеведущей, и на личном фронте у нее все прекрасно. Поклонники обратили внимание на то, что на фото с Красной площади Оля держит за руку мужчину, который, по всей видимости, появился в ее жизни.

— Возлюбленная Андрея Назарова Маро раскрыла свою правду по поводу личности Элен Каминской. "Ну и где твой сломанный нос Элен? Бедная, несчастная Элен, которая залезла на парня, затем была послана, рассказала мне печальную историю о том, как у хозяина квартиры, в которой она живёт, появилась девушка, и Эл должна взять чемодан в зубы и сваливать. Слезки на коленки... Я подобрала бедную Элен. С Андреем мириться не собиралась, мне просто стало жаль ее. В итоге мы обе подумали о том, что Андрей играет с нами и решили его проверить. Эл была пьяна. Всю ночь писала Андрею, всю ночь он ее посылал, провоцировала меня, чтобы я его бросила. В общем, я поняла, что такая дама ему 10000% не нужна, и тема для меня эта закрыта, но эта неадекватная не могла остановиться, собралась ехать к нему домой, поняла, что он ее в дом не пустит, сказала, что поедет ко мне. Андрей психанул, приехал к нам и очень ругался, дал ей по лицу, очень сильно кричал и напугал меня. Получил от меня разбитый нос и ссадину . Честно, эту девушку нельзя даже называть «девушкой». Моя ошибка, что я решила помочь ей. Лживая истеричка, которая заслуживает не только «пощечину и плевки в морду». Пост свой удалила, потому что у нас есть новое видео интимного характера с Ее участием", - написала девушка.


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