Победитель шоу "Голос" в 5-м сезоне, кто выиграл: имя победителя стало известно в финале 30 декабря

Юбилейный пятый сезон вокального проекта "Голос" закончился накануне, когда на Первом канале в прямом эфире состоялась демонстрация финала. От членов судейского корпуса уже ничего не зависело, так как голосовали только лишь зрители.Результаты голосования телезрителей оказались неожиданными. С небольшим отрывом от Александра Панайтова победу одержала Дарья Антонюк. 20-летняя девушка представляла команду Леонида Агутина. Она родилась в городе Зеленогорск Красноярского края, а в настоящий момент обучается в Школе-студии МХАТ. Так уж получилось, что в финальном голосовании победу в проекте "Голос" 5 сезон одержала Дарья Антонюк. За нее телезрители отдали 53,5% голосов. В то время как за Александра Панайтова, который занял второе место в проекте, проголосовали 46,5%.В целом можно сказать, что финал шоу "Голос-5" был ярким и эффектным: в дуэтах со своими наставниками финалисты действительно сумели раскрыться по-новому, а сольная часть порадовала и удивила телезрителей весьма интересными музыкальными решениями.До финала пятого сезона шоу "Голос" дошли лишь четверо участников: подопечный Билана - Кайрат Примбердиев, подопечный Полины Гагариной - Сардор Милано, подопечная Агутина - Дарья Антонюк, подопечный Лепса - Александр Панайотов.После выступлений ведущий проекта Дмитрий Нагиев закрыл линии для голосования и по их результатам Кайрат Примбердиев, заняв третье место в 5-ом сезоне вокального проекта, завершил свое выступление.В финальном голосовании победу в проекте "Голос" 5 сезон одержала Дарья Антонюк. За нее телезрители отдали 53,5% голосов. В то время как за Александра Панайтова, который занял второе место в проекте, проголосовали 46,5%.Интересно отметить, что на своей странице в Instagram Дарья рассказала, что заболела и у нее пропал голос перед финальным выступлением. Девушка будет выступать в финале без репетиций: "Конечно же, настрой на финал у меня практически исчез и я желаю ребятам огромной удачи и блестящих выступлений! Сразу после полуфинала я заболела, довольно сильно: нос, кашель, больное горло и, самое нежеланное, но вытекающее последствие - потеря голоса. Только вчера он стал немного появляться.

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