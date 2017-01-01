Павел Прилучный и Агата Муцениеце празднуют пополнение в семье

Актеры исполнили мечту сына и подарили ему очаровательное домашнее животное. Тимофей был вне себя от счастья, когда увидел маленького котенка. Поклонники звездной пары надеются, что у него легко получится найти общий язык с другим питомцем Прилучного и Муцениеце.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали праздновать Новый год. Артисты вызвали на дом Деда Мороза. Добрый волшебник попросил сына звезд Тимофея прочитать стихотворение. Мальчик выполнил просьбу сказочного персонажа.

«Молодец. В следующем году чтобы каждый день помогал маме и бабушке… Давай клятвенное обещание, что будешь хорошо себя вести», – похвалил Дед Мороз сына актеров.

После этого волшебник принес мешок с подарками, в котором мальчик обнаружил маленького пушистого котенка породы скоттиш-фолд. Дедушка Мороз наказал ребенку ухаживать за питомцем. «Будешь себя плохо вести, заберу его у тебя», – поведал сказочный персонаж перед уходом.

Агата Муцениеце сняла этот процесс на видео и поделилась милым роликом с подписчиками своего канала на YouTube. Поклонники актрисы и ее мужа пришли в восторг от того, что получилось, и поблагодарили ее за смешной выпуск видеоблога. «Улыбалась, замечательная семья», «Спасибо, что радуете нас», «Такие простые», «С наступающим вас», «Тимофей очень позитивный мальчик», «Настоящие», – обсуждали пользователи социальных сетей.

Напомним, что у Агаты Муцениеце и ее супруга Павла Прилучного также живет бойцовская собака. Стаффордширский терьер персикового окраса по кличке Валли отличается воспитанностью и дружелюбностью. В одном из интервью актер говорил о том, что сын с удовольствием играет с питомцем и позволяет себе трепать его за уши. Прилучный также признавался, что всегда хотел завести серьезного пса, который бы стал надежным защитником для его близких людей.

Ранее в семье Прилучного жил чихуахуа, которого назвали Бенни. Однако актеры были вынуждены отдать пса одной из подруг Агаты. Как выяснилось, собака не смогла смириться с тем, что артисты завели ребенка. Бенни ревновал хозяев к Тимофею, а также рычал на мальчика и даже мог его укусить. Поведение питомца серьезно обеспокоило Прилучного и Муцениеце, поэтому им пришлось распрощаться с животным.

Напомним также, что в марте этого года Агата Муцениеце стала мамой во второй раз. Звезда «Закрытой школы» подарила мужу очаровательную дочку, которую назвали Мией. До недавнего времени звезды предпочитали скрывать лицо малышки от общественности, но не так давно пара решила его рассекретить.

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