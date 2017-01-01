Романец сделала татуировку с именем Гусева

Девушка отметила, что рисунок очень понравился ее избраннику. Однако на снимках в микроблоге Романец трудно понять, на каком именно месте она набила надпись. По словам Виктории, вся процедура проходила в два этапа.

В течение месяца не утихают разговоры вокруг романа Виктории Романец и Антона Гусева. Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» ранее пересекались на некоторых мероприятиях, но близко не общались. Как утверждает эффектная брюнетка, они начали встречаться с Антоном лишь после того, как он уже подал на развод с женой Евгенией Феофилактовой.

Судя по постам Романец в социальных сетях, она очень счастлива с новым бойфрендом. Они вместе живут в загородном доме и готовятся встречать Новый год. Ради Гусева девушка решилась на отчаянный поступок: она набила татуировку. По ее словам, процедура проходила в два этапа.

«Каждая тату символизирует определенный этап в моей жизни, поэтому я отношусь к этому серьезно. Я сделала только первую букву «А», чтобы оценить, как это будет смотреться. Ну а когда у меня начались отношения с Антоном, то добила уже другую надпись – имя своего возлюбленного», - призналась Вика.

Романец упомянула, что у самого Гусева нет никаких татуировок, но ему очень понравилось ее изображение. Девушка настроена крайне серьезно по отношению к избраннику. Виктория готовит любимому мужчине каждый день, преподносит ему приятные сюрпризы и не претендует на его деньги. По словам Романец, она может сама себя обеспечивать. «Я не смотрю Антону в кошелек, не знаю, сколько денег лежит у него на карте, меня это не волнует. В первую очередь я обращаю внимание на жизненные ценности и человеческие качества», - рассказала Романец журналу «Дом-2».

К слову, Гусев считает, что его семья развалилась из-за супруги. По его словам, отношения между ним и Евгенией Феофилактовой давно не клеились. Как признался Антон «СтарХиту», он был недоволен супругой. «Мы не жили вместе уже несколько месяцев. В моей душе сейчас противоречие – я не рад разводу, но и не огорчен. Я стал понимать, что Женя не создана для семьи. Даже когда у нас родился сын, все время с нами были помощницы, няни. Мне уже кажется, что даже особой любви от Жени к себе я не видел», - отметил Гусев.

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