«СтарХит» поздравляет с Новым годом!

Редакция во главе с Андреем Малаховым желает вам безграничного счастья и благополучия! Пусть Петух принесет в вашу жизнь яркие события и интересные новости.

Проект «СтарХит» и его главный редактор Андрей Малахов поздравляют наших читателей с Новым годом.

Пусть он принесет вам много радостных новостей, безграничной любви, крепкого здоровья и успеха во всех делах! Пусть сложности и невзгоды останутся в прошлом году. Мы верим, что в 2017-м нас ждут только положительные эмоции!

«СтарХит» благодарит вас за дружбу и преданность. Обещаем, что в новом году мы будем радовать наших подписчиков эксклюзивными материалами, интересными интервью и яркими фотографиями.

Спешим сообщить, что сайт продолжит без перерыва сообщать вам о свежих новостях из мира шоу-бизнеса в течение новогодних каникул. Не забывайте также купить наш номер журнала 3 января!

Всеми любимые артисты поздравляют читателей «СтарХита» с наступающим праздником и желают, чтоб год Петуха стал ярким и запоминающимся! Специально для вас звезды записали новогодние поздравления.

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