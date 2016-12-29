Экс-солистка группы «Сливки» родила сына в Бразилии

Дарья Ермолаева вновь стала мамой. Бывшая солистка девичьей группы «Сливки» поделилась радостной новостью о прибавлении в семействе. Сейчас артистка проживает в Южной Америке, и, по информации ее друзей, находится в бедственном положении.

Бывшая солистка группы «Сливки» Дарья Ермолева сейчас проживает в Бразилии. Сегодня женщина вновь стала мамой – на свет появился ее второй сын. Артистка вне себя от счастья и уже поспешила поделиться радостной новостью со всеми поклонниками в соцсети. Она опубликовала фотографию из палаты роддома. На снимке Ермолаева лежит на кровати, а рядом в отдельном боксе находится ее новорожденный малыш.

«Случилось чудо! Мой главный подарок на Новый год. Сегодня, 29 декабря, в 11:21 по нашему бразильскому времени в городе Флорианополис родился мой младшенький сыночек. Добро пожаловать в этот мир. Мой любимый император Maximus, ты великолепен! 49,5сантиметров и 3,505 килограмма. Здоровый и спокойный мужичок передает всем большой привет! И огромную благодарность всем, кто посылал нам лучи добра», - написала Дарья в микроблоге.

Поклонники поспешили поздравить молодую маму с такой прекрасной новостью. Они пожелали ей и малышу здоровья. «Поздравляю! Дашуля, ты такая хорошенькая, с ямочками на щечках! Счастья и здоровья всей вашей семье!», «Дашенька, поздравляю вас! Крепкого здоровья вам и вашим деткам! Будьте счастливы», «Дашуля! Ты молодчина! Вся наша семья поздравляет вас пупсиков! Обоим крепчайшего здоровья, счастья и радости! И неиссякаемой энергии на свершение всего задуманного!» - такие искренние слова направили подписчики в адрес Дарьи и ее сына.

Не так давно вокруг Ермолаевой разгорелся настоящий скандал. Подруга певицы Теона Дольникова рассказала о тяжелой судьбе своей коллеги и попросила помощи у всех небезразличных. По сообщению артистки, Дарья борется с серьезной болезнью, поэтому ей необходима крупная сумма на лечение. Подруга бывшей солистки группы «Сливки» также рассказали, что супруг артистки якобы вынудил ее продать дом и переехать в Бразилию. Экс-солистка группы «Сливки» борется с серьезной болезнью в одиночестве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165113-news.html