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Представитель Анны Седоковой высказался о ее беременности

В СМИ появилась информация об интересном положении звезды. Журналисты утверждали, что Анна Седокова старательно скрывает этот факт от общественности. «СтарХит» связался с директором певицы с просьбой прокомментировать эту новость.

Представитель Анны Седоковой высказался о ее беременности
Анна Седокова
// Фото: "Инстаграм"

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 34-летняя певица Анна Седокова якобы находится в интересном положении. Назывался даже конкретный срок, на котором находится знаменитость. Журналисты сообщали, что звезда пребывает на пятом месяце беременности и тщательно скрывает эту информацию от общественности. Согласно данным, появившимся в прессе, отцом ребенка Седоковой является новый возлюбленный артистки, с которым она познакомилась весной этого года.

«СтарХит» связался с представителями Анны Седоковой с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, но они отрицают беременность артистки. Источники, приближенные к знаменитости, опровергают слухи, связанные с тем, что звезда планирует стать мамой в третий раз. По их словам, информация, появившаяся в прессе, не соответствует действительности.

«Анна не беременна, – прокомментировал «СтарХиту» директор певицы Кирилл. – И замуж она тоже не собирается. Очень удивлена появляющимися в СМИ слухами. Буквально на днях она едет отдыхать за границу, будет фотографироваться в купальнике – сразу станет понятно, что ни о какой беременности речи не идет».

Отметим, что Анна Седокова не скрывает изменений в своей личной жизни. Знаменитость делится фотографиями роскошных подарков от второй половинки. Так, на одном из снимков артистка позирует с шикарным букетом цветов. Но имя избранника Седокова раскрывать не спешит, считая, что счастье любит тишину.

Напомним, что певица является матерью двух очаровательных девочек – 12-летней Алины и 5-летней Моники. Анна Седокова считает, что женщину украшает появление детей. В своем микроблоге звезда писала, что роды делают представительниц слабого пола мягче, нежнее и сексуальнее. 

«Общество диктует нам правила и говорит: «Ты же мать. Ставь на себе крест, забудь, что было раньше, теперь подавай исключительно положительный пример. Ты обязан, ты должна». Но кто это общество?.. Мы можем бесконечно спорить о том, что правильно , а что нет. Но отказаться от себя я никогда тебе не разрешу. И себе! Будь собой, будь той, которой хотела быть всю жизнь. А твоя семья тебя всегда поддержит», – писала Анна в социальных сетях.


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