Представитель Анны Седоковой высказался о ее беременности

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 34-летняя певица Анна Седокова якобы находится в интересном положении. Назывался даже конкретный срок, на котором находится знаменитость. Журналисты сообщали, что звезда пребывает на пятом месяце беременности и тщательно скрывает эту информацию от общественности. Согласно данным, появившимся в прессе, отцом ребенка Седоковой является новый возлюбленный артистки, с которым она познакомилась весной этого года.
«СтарХит» связался с представителями Анны Седоковой с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, но они отрицают беременность артистки. Источники, приближенные к знаменитости, опровергают слухи, связанные с тем, что звезда планирует стать мамой в третий раз. По их словам, информация, появившаяся в прессе, не соответствует действительности.
Отметим, что Анна Седокова не скрывает изменений в своей личной жизни. Знаменитость делится фотографиями роскошных подарков от второй половинки. Так, на одном из снимков артистка позирует с шикарным букетом цветов. Но имя избранника Седокова раскрывать не спешит, считая, что счастье любит тишину.
Напомним, что певица является матерью двух очаровательных девочек – 12-летней Алины и 5-летней Моники. Анна Седокова считает, что женщину украшает появление детей. В своем микроблоге звезда писала, что роды делают представительниц слабого пола мягче, нежнее и сексуальнее.
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