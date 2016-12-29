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Новости шоу-бизнеса сегодня, 29 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 29.12.2016

Новости шоу-бизнеса сегодня, 29 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 29.12.2016
В российском сегменте шоу-бизнеса происходит большое количество событий, среди которых на сегодняшний день, 29 декабря 2016 года, следует выделить те, которые получили наибольший резонанс, а именно: супруга Стаса Костюшкина призналась, что серьезно заболела. Лариса Копенкина из-за своего наряда получила гнев поклонников. Филипп Киркоров подорвал нервную систему.

Новости шоу-бизнеса сегодня, 29 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 29.12.2016
Супруга популярного певца Стаса Костюшкина, ведущая Юлия Костюшкина, не стала скрывать, что в последние несколько дней испытывает колоссальные трудности со здоровьем. Расстройству Юлии не было предела, учитывая, что болезнь охватила ее организм накануне новогодних праздников. Она, в частности, призналась, что не успела приобрести подарки к главному зимнему празднику. "Все, мой организм сдался вирусу окончательно. Через два дня НГ, а подарки не куплены, работа не доработана, дела не доделаны, которые хотела закрыть в уходящем году!!! Лежу, вся такая в пилюлях, сиропах, ингаляциях и хандрю", - рассказала жена исполнителя, сразу же получив порцию комментариев от поклонников с ободряющими сообщениями.

Примечательно выделить то обстоятельство, что еще вчера, если проанализировать личный блог Юлии, она чувствовала себя хорошо и ничто не предвещало столь негативного развития событий. "Говорящее фото к нашей сегодняшней теме: Самое необычное место, где вам приходилось встречать Новый Год? А как у вас это было?" - поинтересовалась Юлия у своих поклонников. Те с радостью принялись делиться своим историями. "2015 год встретила в палате роддома, с пузом, одна, выпивая колу, хрустя сухарями и хрумкая мандаринки под "голубец огонек" на планшете", - поделилась одна из девушек. "Пожалуй, этот новый год будет самым необычным - в Гонконге на пляже будем жарить мясо", - поведала другая.

Новости шоу-бизнеса сегодня, 29 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 29.12.2016
Так уж получается, что зачастую в интернете происходит травля того или иного известного человека, к которой очень быстро присоединяется внушительное количество юзеров. Лариса Копенкина не стала исключением. Женщину обвинили в отсутствии вкуса, что сочетается с пошлыми проявлениями. Накануне социальные сети в очередной раз показали, что с воспитанием у большинства пользователей интернета в России просто беда. Люди оставляют пачками оскорбительные комментарии под фотографиями знаменитостей, наивно полагая, что они имеют право делать замечания другим. Да еще в таком тоне - грубом, менторском. Звезды таких горе-учителей отправляют в игнор, но всех не перебанить. У народа в крови непрошеные советы давать и жизни учить, этой самой жизни не зная.

Отдельно стоит упомянуть неадекватные и порой безумные комментарии под статьями о знаменитостях в интернет-изданиях. Под некоторыми текстами будто все пациенты Кащенко беснуются. Новой жертвой неделикатных и невоспитанных "жителей" Сети стала бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина. 61-летнюю эффектную бизнесвумен буквально затравили за ее любовь к яркой и откровенной одежде. Неунывающая женщина опубликовала в своем микроблоге новое фото. Копенкина позирует в мини-юбке и обтягивающей блузке, подчеркивающей грудь.

Новости шоу-бизнеса сегодня, 29 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 29.12.2016
Знаменитый певец Филипп Киркоров завершающийся год должен запомнить надолго. Он много трудился, для чего можно обратиться к его масштабному гастрольному туру по городам России. Судя по всему, огромный объем работы потребовал колоссальных нагрузок. Иначе трудно объяснить свежее признание исполнителя, что у него не осталось не только физических, но еще и нервных сил. В этом контексте Киркоров добавил, что сразу же после затяжных новогодних праздников он уедет из России, а компанию ему составят дети - сынишка Мартин и дочурка Алла-Виктория. Он уточнил, что вместе со своей семьей на полтора месяца отправится на океан, дабы привести нервную систему в полный порядок.

Поклонники короля поп-сцены тут же сделали вывод, что нервная система певца пошатнулась в результате плотного рабочего графика. Со своим шоу «Я» он объездил всю страну и почти каждый день давал концерты. Филипп не стал называть конкретного места пребывания, однако его пространное выражение «за океан» не оставляет сомнений в том, что семья, скорее всего, остановится в самом популярном у российских звезд городе Америки - Майами. Сюда Киркоров ранее приезжал много раз.


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