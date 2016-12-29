Александр Панайотов поделился сокровенным перед финалом «Голоса»

В эту пятницу состоится финал популярного проекта «Голос». Одним из фаворитов шоу этого сезона является Александр Панайотов, которого с самого первого появления перед зрителями и жюри стали считать одним из главных претендентов на победу. Сейчас, когда до заключительного эфира программы осталось несколько дней, Александр решил вспомнить, как непросто ему было побороть депрессию и неудачи, чтобы вновь появиться перед публикой. Звезда «Голоса» Александр Панайотов: «Участники считают меня угрозой»
Несмотря на все препятствия, Панайотов старался не падать духом. Он верил, что еще сможет удивить зрителей, показать весь свой талант и теперь призывает их не оставаться равнодушными.
«Я благодарен Первому каналу за такую волшебную возможность снова выйти на такое святое место как сцена, произвести такой важный для нынешнего тяжелого времени коннект с душами и сердцами миллионов зрителей. Как же это все-таки важно. Я призываю посмотреть в эту пятницу грандиозный финал шоу «Голос», проголосовать за полюбившегося участника. Все средства будут переданы в фонд нуждающихся в лечении деток. Не оставайтесь безразличными, пожалуйста!» - написал Панайотов в микроблоге.
Многие зрители за время участия Александра в «Голосе» успели проникнуться талантом и харизмой исполнителя. Теперь они от всей души желают ему победы в телевизионном проекте. «Александр - тот случай, когда душа и голос совпали в красоте», «Саша, желаю тебе большой удачи, верю в тебя, в твой голос, в твою душу и в твое доброе, открытое сердце. Сашенька, знай, мы с тобой, очень болеем за тебя. Удачи, удачи и еще раз удачи», «Александр! Вы - талантище! Ваш голос достает до самых глубин души! Желаю вам победы в телепроекте и дальнейших побед!» - написали поклонники.
Жми «Нравится» и получай самые лучшие советы, новости, рецепты и лайфхаки в Фейсбуке!