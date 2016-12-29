Александр Панайотов поделился сокровенным перед финалом «Голоса»

Финалист проекта рассказал о том, что накопилось в его душе. Александра Панайотова называют одним из главных претендентов на победу в музыкальном конкурсе Первого канала. Артист вспомнил о трудных временах в его творчестве, но не намерен отступать от своей мечты.

В эту пятницу состоится финал популярного проекта «Голос». Одним из фаворитов шоу этого сезона является Александр Панайотов, которого с самого первого появления перед зрителями и жюри стали считать одним из главных претендентов на победу. Сейчас, когда до заключительного эфира программы осталось несколько дней, Александр решил вспомнить, как непросто ему было побороть депрессию и неудачи, чтобы вновь появиться перед публикой. Звезда «Голоса» Александр Панайотов: «Участники считают меня угрозой»

«Кризис был и в работе, и в заработках, и душевно. Но пришла весна, и все стало оживать. Я решил, что надо сделать что-то такое, чего даже я сам от себя не ожидаю. И подал заявку на «Голос». Конечно, решение было не из простых, но желание что-то изменить в своей жизни, добавить ярких красок, адреналина, перца, вновь встретится с «большой сценой» и с душами многих людей, своих людей, победило все предрассудки. Меня много лет игнорировали почти все телеканалы и пресса, списывали со счетов, уж не знаю, по каким причинам. И если честно, никогда не держал ни на кого обиду за это», - рассказал артист своим поклонникам.

Несмотря на все препятствия, Панайотов старался не падать духом. Он верил, что еще сможет удивить зрителей, показать весь свой талант и теперь призывает их не оставаться равнодушными.

«Я благодарен Первому каналу за такую волшебную возможность снова выйти на такое святое место как сцена, произвести такой важный для нынешнего тяжелого времени коннект с душами и сердцами миллионов зрителей. Как же это все-таки важно. Я призываю посмотреть в эту пятницу грандиозный финал шоу «Голос», проголосовать за полюбившегося участника. Все средства будут переданы в фонд нуждающихся в лечении деток. Не оставайтесь безразличными, пожалуйста!» - написал Панайотов в микроблоге.

Многие зрители за время участия Александра в «Голосе» успели проникнуться талантом и харизмой исполнителя. Теперь они от всей души желают ему победы в телевизионном проекте. «Александр - тот случай, когда душа и голос совпали в красоте», «Саша, желаю тебе большой удачи, верю в тебя, в твой голос, в твою душу и в твое доброе, открытое сердце. Сашенька, знай, мы с тобой, очень болеем за тебя. Удачи, удачи и еще раз удачи», «Александр! Вы - талантище! Ваш голос достает до самых глубин души! Желаю вам победы в телепроекте и дальнейших побед!» - написали поклонники.

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