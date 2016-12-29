Международный прокат российского кино вырос в два раза в 2016 году

Международный прокат российского кино в 2016 году вырос в два раза в сравнении с показателями минувшего года. В уходящем году российские фильмы собрали 35 миллионов долларов, в то время как в 2015 году эта сумма не превысила и 17 миллионов долларов.
По словам генерального директора «Роскино» Екатерины Мцитуридзе, такой ошеломляющий результат российского кино объясняется кропотливым и профессиональным трудом отечественной команды. Немаловажную роль в успехе российских фильмов на мировом рынке сыграли организация производства кино и сбыт продукции, основанный на доскональном изучении потребностей рынка.
На международном рынке в уходящем году было презентовано 76 фильмов и телесериалов.
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