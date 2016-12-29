Международный прокат российского кино вырос в два раза в 2016 году

По словам генерального директора «Роскино» Екатерины Мцитуридзе, такой ошеломляющий результат российского кино объясняется кропотливым и профессиональным трудом отечественной команды. Немаловажную роль в успехе российских фильмов на мировом рынке сыграли организация производства кино и сбыт продукции, основанный на доскональном изучении потребностей рынка.На международном рынке в уходящем году было презентовано 76 фильмов и телесериалов.

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