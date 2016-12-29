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Лариса Гузеева поделилась трогательной фотографией с Андреем Малаховым

Удивительно трогательное фото с таким же трогательным комментарием опубликовала на своей странице в Instagram известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева. На снимке Лариса Гузеева стоит в обнимку с шоуменом Андреем Малахом.

Лариса Гузеева поделилась трогательной фотографией с Андреем Малаховым


Поклонники Ларисы Гузеевой и Андрея Малахова пришли в настоящий восторг после публикации в социальных сетях их совместного снимка. На фото Лариса Гузеева стоит, слегка прижавшись к Андрею Малахову. В этот момент шоумен нежно обнимает актрису за плечи и будто пытается прижаться к ее волосам, вдыхая их теплый аромат. Снимок с Малаховым Лариса Гузеева подписала: «Мой дорогой Андрюша. Золотой!»

Фотография вызвала у пользователей Сети невероятно нежные чувства. Подписчики назвали снимок замечательным и чудесным и заявили, что фотография передает какое-то невероятно теплое настроение. Трогательное фото вызвало у пользователей настоящие признания любви, правда, не как к красивой паре, а как к талантливым телеведущим.
Буквально за 24 минуты фотография Гузеевой и Малахова собрала почти 7000 лайков и, похоже, этот результат - далеко не предел.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164985-news.html
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