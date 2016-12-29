Pink поделилась в Instagram фотографиями новорожденного сына

Pink долго скрывала беременность от публики. О положении певицы стало известно общественности только в прошедшем месяце, когда Pink больше не могла прятать округлившийся живот. Супруг популярной поп-исполнительницы Кери Харт также добавил на свою страницу в Instagram фото с малышом на руках.Под снимками Pink написала, что любит своего избранника очень сильно, и они счастливы, что в их семье теперь пополнение. Новорожденного пара назвала Джейсоном Мун Хартом. У супругов есть ещё 5-летняя дочь, которая живёт с родственниками. Фанаты звезды пожелали Pink и малышу здоровья, и поскорее вернуться домой.

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