Pink поделилась в Instagram фотографиями новорожденного сына

Популярная американская певица Pink сегодня поделилась в Instagram фотографиями новорожденного сына. Для звезды и её мужа Кери Харта это уже второй ребёнок, он появился на свет в минувший понедельник.
Pink долго скрывала беременность от публики. О положении певицы стало известно общественности только в прошедшем месяце, когда Pink больше не могла прятать округлившийся живот. Супруг популярной поп-исполнительницы Кери Харт также добавил на свою страницу в Instagram фото с малышом на руках.
Под снимками Pink написала, что любит своего избранника очень сильно, и они счастливы, что в их семье теперь пополнение. Новорожденного пара назвала Джейсоном Мун Хартом. У супругов есть ещё 5-летняя дочь, которая живёт с родственниками. Фанаты звезды пожелали Pink и малышу здоровья, и поскорее вернуться домой.
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