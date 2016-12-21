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Актер Вячеслав Шалевич умер в Москве

Актер Вячеслав Шалевич умер в Москве
Прославленный советский и российский актер Вячеслав Шалевич скончался на 83-ем году жизни в реанимации одной из столичных больниц. Актер умер, не приходя в сознание.

Шалевичу стало плохо 1 декабря на сцене во время представления юбилейного спектакля "Пристань" в театре имени Вахтангова. Коллеги увидели, что он схватился за сердце и вызвали скорую. Врачи констатировали у народного артиста повышенное давление и сделали ему укол. Артисту была оказана медиками первая помощь. Шалевичу посоветовали отправиться в больницу, но актер отказался от госпитализации.

Но уже 2 декабря артист был доставлен в реанимационное отделение с судорожным симптомом. Шалевич впал в кому наследующий день, после чего его состояние здоровья планомерно ухудшалось. Врачи в подобных условиях отказывались давать прогнозы.

В настоящий момент времени родственники покойного артиста решают вопросы о церемонии прощания и его погребении. Вскоре по этим моментам проясниться ситуация, когда будут названы дата и места похорон знаменитого актера.

Вячеслав Шалевич - советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР. Он снялся во нескольких десятках фильмов и сериалах. Сради самых известных - "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Портрет Дориана Грея", "Красная площадь", "Мастер и Маргарита".108.162.219.160


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