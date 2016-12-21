На 6 дней раньше новости и слухи "Дом-2" сегодня, 21 декабря 2016: обзор свежих серий, новости 21.12.2016 от участников "Дома-2"

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Последние новости с телепроекта "Дом-2", которые актуальны на сегодняшний день, 21 декабря, передают информацию о следующих событиях: Антон Гусев признался поклонникам, что продает свой бизнес. Мать Таты Абрамсон пообещала проучить свою дочь. В свою очередь Елизавета Полыгалова раскрыла детали новых заданий в рамках масштабного свадебного конкурса.— На протяжении внушительного времени Мария Тристановна предпочитала не обращать внимания на издевательства и грубость своей дочери, закрывая на ее выходки глаза. Однако, в конечном счете терпение Абрамсон-старшей иссякло. Взбешенная очередными претензиями Таты, Мария Абрамсон решила напомнить, сколько она для нее сделала, однако заметив, что ее дочь равнодушна к этим словам, решила пойти на крайние меры, пообещав поднять против нее всех родственников и участников телепроекта.— Антон Гусев решил уйти из бизнеса. В частности, он отказывается от успешного проекта. На протяжении нескольких лет Антон Гусев управлял магазином одежды вместе с Евгенией Феофилактовой. Однако теперь, когда супруги ожидают официального развода, они решили избавиться от общего дела. О разводе звезд «Дома-2» Антона Гусева и Евгении Феофилактовой стало известно в конце ноября. Они рассказали своим поклонникам, что больше не видят смысла в совместной жизни. Сейчас супруги переживают непростой период - не так давно между ними вспыхнул скандал в борьбе за ребенка. А теперь они вынуждены поделить семейный бизнес - магазины модной одежды, который Гусев и Феофилактова открыли несколько лет назад. Судя по всему, мужчине непросто расставаться с успешным проектом, в который он вкладывал не только много сил и времени, но и душу. Вполне возможно, что после продажи семейного дела Антон решит развиваться в другой сфере, используя знания и навыки, полученные за время работы с магазином.— Марина Мексика высказала свои претензии в адрес поклонников, от которых так и не дождалась поддержки. "Господи, какие же вы злые. Что я вам сделала плохого? За что вы мне пишите такие гадости? Так нельзя, ребят, я после операции ждала вашей поддержки, а вы что только и можете, лить грязь... В жизни всё возвращается бумерангом, и я искренне желаю, что бы те слова, которые говорите мне или желаете, обошли вас стороной. Я всё понимаю, вы не знаете какой я человек, мой внешний вид говорит о том, что я какая-то тупая с*ка и т д, но это не повод желать мне смерти. Обидно слышать такое. Прошу вас, не судите и не судимы будете. Да, во время операции я была в косметике у меня не было времени стереть её, всё? Успокоились? Спасибо. Ну а тем, кто поддерживает меня, хочу сказать огромное спасибо, ценю каждого, кто переживает у меня все хорошо, очнулась после наркоза, чувствую себя как огурчик, малосольный, как всегда смеюсь и улыбаюсь. Сегодня ночь проведу здесь, а завтра утром домой. А чем вы занимаетесь", - поведала девушка и одновременно задалась вопросом.— Елизавета Полыгалова сообщила подробности того, каким образом проходит свадебный конкурс. "Вчера состоялся показ свадебных эксклюзивных платьев от наших кутюрье! Я осталась довольна! Ваня очень старался, довёл платье до совершенства (позаботился обо всех мелочах), заказал венок из настоящих цветов, выбрал музыку и даже рассказал мне как дефилировать. После дефиле мне дали специальное задание, угадайте какое? Правильно! Приседать, как всегда и делать Ване комплименты, прямо в платье. Ваня, во время исполнения моего задания не растерялся и взял меня вместе с ведрами и коромыслом на руки, и начал приседать. В общем, все прошло здорово! Платья были у всех хорошие, каждое со своей изюминкой. Сегодня у нас с Ваней очередное свидание. Стараюсь сделать наши отношения разнообразными и интересными, чтобы не приходилось скучать. Были с Ваней в океанариуме. Забыла рассказать о новом задании на неделю - обмен ролями. Парни делают то, что несвойственно им, а девушки, то что не свойственно девушкам. Сегодня наши вторые половинки трудятся - готовят, а девочки отдыхают. Завтра будем работать мы, даже не представляю, что нам предстоит, но гвоздь забить точно смогу", - поведала Полыгалова.

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